Вперше в історії футболу гравця вилучили з поля за розмову із прикритим ротом

Мігель Альмірон отримав червону картку згідно з новими правилами

Півзахисник збірної Парагваю Мігель Альмірон став першим футболістом, якого вилучили згідно з новим правилом Чемпіонату світу 2026 щодо прикритого рота під час конфліктної розмови із суперником. Про це повідомляє «Главком».

Інцидент стався у компенсований до першого тайму час матчу другого туру групи D між Парагваєм та Туреччиною. Півзахисник збірної Парагваю Мігель Альмірон під час словесної перепалки із захисником Туреччини Мертом Мюльдюром прикрив рот рукою, після чого суперник звернув увагу арбітра на цей епізод.

Головний арбітр зустрічі Іван Бартон із Сальвадору отримав сигнал від VAR на перегляд цього епізоду, і після перевірки оголосив про вилучення 32-річного футболіста. На той момент Парагвай вів у рахунку 1:0 завдяки найшвидшому забитому голу на ЧС-2026 Матіаса Галарси на 64-й секунді.

Червона картка Альмірона стала першою в історії чемпіонатів світу, показаною за новим правилом. Напередодні старту мундіалю-2026 Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) впровадила санкції за прикривання рота футболістами: судді мають право вилучати гравців, які закривають обличчя рукою або футболкою під час конфліктних ситуацій із суперником. Це правило запроваджено для полегшення ідентифікації дискримінаційних висловлювань.

Цікаво, що Альмірон уже вдруге взяв участь у історичному епізоді на Чемпіонаті світу 2026 із застосуванням нових правил. У матчі першого туру Парагвай – США вперше застосували правило з втручанням VAR в епізод з попередженням. Тоді після перегляду парагваєць отримав жовту картку за симуляцію.

Попри гру в меншості протягом другого тайму Парагвай зумів втримати мінімальну перевагу та переміг Туреччину (1:0).

Нагадаємо, збірна США стала другою збірною, яка гарантувала собі участь в 1/16 фіналу Чемпіонату світу з футболу. Команда США обіграла Австралію з рахунком 2:0 у матчі другого туру групового етапу чемпіонату світу з футболу. Американці повторили успіх інших господарів турніру мексиканців і вийшли до плейоф світової першості.

У заключному турі збірна США зіграє проти команди Туреччини, австралійці – проти парагвайців. Варто зазначити, що американці набрали шість очок і гарантували собі перше місце в таблиці групи D.

Команда США вдруге поспіль вийшла до плейоф Чемпіонату світу. На світовій першості 2022 року американці дійшли до 1/8 фіналу.