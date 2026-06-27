Єгипет – Іран: драматичний підсумок поєдинку Чемпіонату світу 2026

Єгипет та Іран не виявили переможця у грі світової першості

Єгипет та Іран зіграли внічию

У суботу, 27 червня 2026 року, Єгипет та Іран зіграли між собою у рамках третього туру групового етапу Чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Хід гри

Єгипет відкрив рахунок на 5-й хвилині зустрічі: Махмуд Сабер першим встиг на добивання у штрафному майданчику.

Уже на 10-й хвилині Мохамед Абдельмонем грубо зіграв проти суперника у власному штрафному, і арбітр призначив пенальті. Однак, Мехді Таремі не скористався чудовою нагодою зрівняти рахунок – його удар парирував Мостафа Шобеїр.

Відразу після нереалізованого Таремі Рамін Резаеян завдав точного удару з гострого кута й відновив рівновагу.

Уже в компенсований час Іран відзначився вдруге, проте після перегляду епізоду взяття воріт було скасовано через офсайд.

У підсумку, гра так і завершилася з рахунком 1:1.

Чемпіонат світу 2026. Груповий етап. Група G. 3-й тур

Єгипет – Іран 1:1 (1:1)

Голи: Сабер (5) – Резаеян (14)

Standings provided by Sofascore

Нічийного результату у грі з Іраном вистачило Єгипту, щоб посісти друге місце у групі та пробитися до 1/16 фіналу. Іранцям ж, які посіли у групі третє місце, доведеться спостерігати за розвитком подій в інших квартетах.

Рейтинг третіх місць

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, команди квартету I (Франція, Норвегія, Сенегал та Ірак) завершили боротьбу на груповому етапі Чемпіонату світу з футболу.