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Пономаренко остаточно визначився, в якому клубі проведе новий сезон

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Пономаренко остаточно визначився, в якому клубі проведе новий сезон
Матвій Пономаренко узгодив новий контракт з «Динамо»
фото: ФК Динамо

Форвард зробить важливе оголошення перед стартом нового сезону УПЛ

Форвард збірної України Матвій Пономаренко продовжить кар'єру у складі київського «Динамо». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ТаТоТаке.

За інформацією джерела, 20-річний футболіст ще до старту літніх зборів провів перемовини з президентом Ігорем Суркісом щодо продовження співпраці. Сторони успішно обговорили всі деталі майбутнього контракту і планують офіційно оголосити про це до старту нового сезону. У новій угоді нападник матиме покращені фінансові умови.

Під час літнього трансферного вікна повідомлялося, що до нападника проявляють інтерес турецький «Галатасарай», португальський «Порту», французький «Страсбур», італійський «Мілан» та багато інших клубів.

У минулому сезоні форвард провів 23 матчі, в яких забив 16 голів і віддав одну результативну передачу. Пономаренко став найкращим бомбардиром елітного дивізіону з 13 м'ячами.

Нагадаємо, київське «Динамо» у контрольну матчі переграло команду «Радом'як» із Польщі (4:2). У спарингу з «Радом'яком» зіграли футболісти «Динамо», які напередодні перебували в запасі або вийшли на заміну в матчі першого раунду кваліфікації Ліги Європи проти «Університаті Клуж» (0:0).

16 липня в Румунії Динамо проведе поєдинок-відповідь першого раунду кваліфікації Ліги Європи проти «Університаті Клуж».

До слова, центрбек київського «Динамо» Денис Попов переніс операцію у Києві та пропустить стартовий відрізок нового сезону. Оборонець зазнав травми під час тренувальних зборів «біло-синіх». У вихованця «Динамо» діагностували серйозне ушкодження коліна. За прогнозами лікарів, Попов не повернеться до тренувань щонайменше до жовтня.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо»

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