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Тренер збірної України U-19 з футболу оцінив вольову перемогу своєї команди на старті Євро-2026

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Тренер збірної України U-19 з футболу оцінив вольову перемогу своєї команди на старті Євро-2026
Дмитро Михайленко: Хлопці переломили хід матчу й здобули цілком заслужену перемогу
фото: УАФ

Дмитро Михайленко: Хлопці – великі молодці, проявили характер

Головний тренер збірної України U-19 Дмитро Михайленко прокоментував перемогу над Хорватією (3:1) у матчі першого туру на юніорському Євро-2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Спорт.

Збірна України U-19 здобула перемогу в першому матчі на Чемпіонаті Європи 2026 – здолала збірну Хорватії (3:1). Після реалізованого пенальті Хорватії «синьо-жовті» забили двічі у першому таймі та довершили перевагу голом на 55-й хвилині.

«Можу сказати, що ми дуже раді. Це була непроста гра: і перший тайм, і друга половина другого тайму далися важко. Але хлопці – великі молодці. Вони проявили характер, переломили хід матчу й, на мою думку, здобули цілком заслужену перемогу. Після того, як повели 3:1, ми вже грали за рахунком і відійшли на свою половину поля.

Чи було помилкою те, що на початку матчу Хорватія заволоділа ініціативою? Ні, це, швидше, заслуга суперника. Нам не вдавалося достатньо агресивно діяти на чужій половині поля. У перерві ми внесли певні тактичні корективи, і після цього гра змінилася. Ми почали більше контролювати м'яч, створювати моменти й домінувати. Саме в цей період забили два м'ячі. Хочу наголосити, що це був дуже сильний суперник, проти якого справді було непросто грати.

Думаю, зараз жодна команда не перебуває на піку фізичної готовності, адже це період після відпусток. Тих десяти днів підготовки, які ми провели в Польщі, недостатньо, щоб витримувати максимальний темп усі 90 хвилин. Загалом стан футболістів задовільний. Зараз головне – якісно відновитися. Усі команди перебувають в однакових умовах, і ми вже знаємо, як грати в режимі «через два дні на третій», – розповів Михайленко.

В іншому матчі групи B Італія обіграла Сербію з рахунком 2:0. Україна очолила групу, випереджаючи італійців за більшою кількістю забитих м’ячів.

У другому турі юніорського Чемпіонату Європи збірна України зустрінеться з Сербією. Матч відбудеться у четвер, 2 липня, о 20:00.

Нагадаємо, головний тренер збірної України U-19 з футболу Дмитро Михайленко прокоментував старт і завдання команди на Чемпіонаті Європи 2026.

Теги: Дмитро Михайленко Збірна України НОВИНИ ФУТБОЛУ

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