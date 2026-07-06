Португалія – Іспанія. Прогноз і анонс на матч 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026

Кріштіану Роналду провів багато років в іспанській Ла Лізі

Запеклі сусіди визначать чвертьфіналіста турніру

Сьогодні, 6 липня 2026 року, національна команда Португалії на арені «AT&T Стедіум» в американському Арлінгтоні протистоятиме збірній Іспанії у рамках 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч Португалія – Іспанія

Шанси підопічних Луїса де ла Фуенте на 10:25 6 липня виглядають привабливішими, стверджують букмекери GGBET. На потенційний успіх португальців закладено коефіцієнт 5,29. Зате на ймовірну звитягу «Фурії Рохи» виставлено кеф 1,41. Нічию в основний час оцінено балом 4,68. Показова ситуація склалося з місцем у чвертьфіналі. На прохід збірної Португалії запропоновано коефіцієнт 2,46. А на путівку в наступну стадію для іспанців закладено кеф 1,51. Натомість на тотал менше 1,5 виставлено бал 4,10.

Передматчевий стан команд

Португалія розпочала турнір сенсаційною нічиєю зі збірною ДР Конго (1:1). Забитим м'ячем у цьому поєдинку відзначився хавбек Жуан Невеш. Далі команда Роберто Мартінеса розтрощили Узбекистан (5:0). Форвард Роналду оформив дубль, а оборонець Мендеш і нападник Леан підтримали його заспів своїми голами. Ще один м'яч – автогол воротаря Нематова. У фінальному турі групового етапу португальська команда розписала нічию з Колумбією (0:0). У рамках 1/16 фіналу португальці вибили збірну Хорватії (2:1) завдяки голам Роналду (пенальт) та форварда Рамуша.

Натомість збірна Іспанії досі залишається без пропущених м'ячів. На старті групового етапу «Фурія Роха» несподівано втратила очки зі збірною Кабо-Верде (0:0). Та далі підопічні де ла Фуенте розгромила Саудівську Аравію (4:0). Голами відзначилися нападник Ямаль та форвард Оярсабаль (двічі). Ще один м'яч – автогол оборонця аравійців Тамбакті. У фінальному турі піренейці здолали збірну Уругваю (1:0). Хавбек Баена оформив єдиний гол. А в першому раунді плейоф Іспанія розгромила збірну Австрії (3:0). Забиті м'ячі до свого активу записали Оярсабаль (дубль) та оборонець Порро.

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Історія очних зустрічей

На цей момент суперники зіграли 41 матч. Перевага на боці «Фурії Рохи» – 18 перемог проти семи. Перший поєдинок між командами відбувся ще в грудні 1921 року. Тоді гору взяли іспанці (3:1).

Двічі суперники перетиналися на чемпіонатах світу. На ЧС-2010 збірна Іспанії перемогла португальців у 1/8 фіналу (1:0). Єдиний м'яч оформив нападник Вілья. Натомість на Мундіалі-2018 команди зустрілися на груповому етапі турніру. Роналду записав до свого активу хет-трик, а форвард іспанців Дієго Коста забив двічі. Ще один м'яч у складі «Фурії Рохи» додав оборонець Начо.

Наразі останній очний матч відбувся у фіналі Ліги націй 2024/25. Основний час завершився внічию (2:2). У лавах португальців відзначилися оборонець Мендеш і той же Роналду. У лавах іспанської збірної забиті м'ячі оформили хавбек Субіменді та нападник Оярсабаль. У серії пенальті перемогла Португалія (5:3).

Де дивитися матч Португалія – Іспанія

Наживо поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 1».