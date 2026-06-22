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«Чудова нагода для моєї кар’єри». Новачок «Шахтаря» прокоментував свій перехід

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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«Чудова нагода для моєї кар’єри». Новачок «Шахтаря» прокоментував свій перехід
Раяна Роберто представили новим гравцем «Шахтаря»
фото: ФК Шахтар

Раян Роберто: В «Шахтарі» зростало чимало бразильських футболістів, які досягали великих цілей

Бразильський новачок «Шахтаря» Раян Роберто прокоментував свій трансфер та амбіції у новій команді. Про це повідомляє «Главком» з посилання на пресслужбу «гірників».

«Був дуже щасливий і відчував велику гордість. Коли дізнався про інтерес «Шахтаря», зрозумів, що це чудова нагода для моєї кар’єри. Це клуб із великими традиціями у європейському футболі, тож така довіра з його боку стала для мене додатковою мотивацією.

Обрав «Шахтар», адже вірю в клуб і в те, що він може мені дати. Знаю, що тут зростало чимало бразильських футболістів, які досягали великих цілей і будували успішну кар’єру, – я теж хочу стати частиною цієї історії.

«Шахтар» є одним з найтитулованіших клубів України, здобув багато національних трофеїв і регулярно виступає у європейських турнірах. Також він відомий роботою з молодими талановитими гравцями та має відданих і пристрасних уболівальників.

Хочу прогресувати як футболіст, здобувати трофеї, допомагати команді голами та якісною грою, а також розвиватися разом із клубом. Моє головне завдання – дарувати радість уболівальникам і вписати своє ім’я в історію «Шахтаря», – розповів Раян Роберто.

Нагадаємо, атакувальний півзахисник Раян Роберто змінив бразильський «Фламенго» на донецький «Шахтар». Талант уклав із «гірниками» контракт на п'ять років. Трансфер 18-річного бразильця коштував «Шахтарю» орієнтовно 9 млн євро. Раян Роберто став черговим придбанням чемпіона України в міжсезоння після вінгерів Бруніньйо та Глейкера Мендози, а також оборонця Олександра Караваєва.

Раян Роберто – вихованець «Фламенго». У першій команді «стерв'ятників» він дебютував у січні цьогоріч, зігравши два поєдинки в чемпіонаті штату Ріо-де-Жанейро. Також новачок «гірників» провів 16 матчів (шість голів, один асист) за команду U-20 «Фламенго».

Рідна позиція Раяна Роберто – лівий фланг атаки. Також він може зіграти правого вінгера й атакувального хавбека. До юнацьких збірних Бразилії крайній нападник наразі не залучався.

Теги: ФК «Шахтар» навколофутбол

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