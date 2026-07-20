Збірна Іспанії привезла Кубок світу додому: в Мадриді розпочався чемпіонський парад

Родрі особисто виніс трофей з літака

Національна команда Іспанії прилетіла на батьківщину з Кубком світу після перемоги у фінальному матчі Чемпіонату світу 2026 над Аргентиною (1:0). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на іспанські ЗМІ.

Після прибуття до Іспанії капітан команди Родрі особисто виніс трофей чемпіонату світу із літака.

Згідно з планом, футболістів, які прибули на чолі з головним тренером Луїсом де ла Фуенте та капітанами команди, мають зустріти офіційні представники. Після перельоту, який тривав трохи більше семи годин, гравцям нададуть час для відпочинку перед початком офіційних святкових заходів.

Першим пунктом програми стане прийом у палаці Сарсуела. Іспанську делегацію зустрінуть король Філіп VI та королева Летісія разом із принцесою Леонор та інфантою Софією. Після цього прем’єр-міністр Педро Санчес та інші високопоставлені чиновники приймуть команду у резиденції Монклоа.

Потім збірна Іспанії візьме участь у святковому параді вулицями Мадрида. Футболісти проїдуть автобусом із відкритим верхом і покажуть Кубок світу своїм уболівальникам. Завершенням дня стануть головні урочистості на площі Сібелес.

Нагадаємо, президент ФІФА Джанні Інфантіно вручив футболістам збірної Іспанії пам'ятні персні після перемоги у фіналі Чемпіонату світу. Персні виконані із золота з інкрустацією діамантами та сапфірами, на кожному вигравіруваний кубок турніру. Дизайн був додатково адаптований до країни-переможця.

Загалом буде виготовлено 2026 перснів. 30 із них зарезервовані для гравців, решта 1996 буде доступна вболівальникам для придбання.

Чемпіонські персні вручають переможцям чемпіонату світу вперше в історії. Традиція вручення таких ювелірних виробів популярна у північноамериканських спортивних лігах.