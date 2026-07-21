ESPN представив збірну розчарувань Чемпіонату світу з футболу

Не всі футболісти зуміли проявити себе на мундіалі

ESPN представив символічну збірну футболістів, які не виправдали очікувань на Чемпіонаті світу 2026. Про це повідомляє «Главком».

До складу команди увійшли воротар Фернандо Муслера (Уругвай) та захисники Ніко О'Райлі (Англія), Вірджіл ван Дейк (Нідерланди), Марк Гехі (Англія) та Йозуа Кімміх (Німеччина).

До півзахисту потрапили Скотт Мактоміней (Шотландія), Федеріко Вальверде (Уругвай), Крістіан Пулішич (США), Бруну Фернандеш (Португалія) та Флоріан Вірц (Німеччина).

Єдиним нападником у символічній збірній розчарувань став Неймар із Бразилії.

ESPN вважає, що ці футболісти не змогли показати на рівень гри, на який від них очікували перед початком Чемпіонату світу.

Нагадаємо, що Іспанія стала новим чемпіоном світу з футболу, мінімально здолавши Аргентину в екстратаймах.

Після безгольової гри Іспанія знайшла момент, на який так довго чекала. Просто на старті другого додаткового тайму Ніко Вільямс виграв боротьбу після навісу з правого флангу та грамотно скинув м'яч під удар Феррану Торресу. Форвард не схибив і потужним пострілом під поперечину нарешті пробив Еміліано Мартінеса, вивівши іспанців уперед.

Пропустивши в другому овертаймі, Аргентина пішла ва-банк і влаштувала справжній фінальний штурм. Мессі намагався вести партнерів за собою, а його потужний удар здалеку на 117-й хвилині влучив у Меріно. Уже в компенсований час біля воріт Іспанії стало по-справжньому гаряче: Сенесі не зміг проштовхнути м'яч у сітку після гострого прострілу Сімеоне, а за мить сам Сімеоне після подачі з кутового пробив над поперечиною.

Останній шанс аргентинців також був пов'язаний із Мессі, який виконав закидання до штрафного майданчика, але Унаї Сімон своєчасно вийшов із воріт і перехопив м'яч. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Іспанії – команда Луїса де ла Фуенте вистояла під тиском у кінцівці та здобула титул чемпіона світу вдруге в історії після звитяги у Південній Африці у 2010 році.