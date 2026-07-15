Франція перемогла Іспанію та вийшла у фінал Чемпіонату світу з футболу

Іспанія стала першим фіналістом світової першості

Сьогодні, 14 липня 2026 року, національна команда Франції на арені «AT&T Стедіум» в американському Арлінгтоні протистояла Іспанії у рамках 1/2 фіналу Чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Передматчевий стан команд

«Триколірні» в першому раунді плейоф розгромили збірну Швеції (3:0). Забитими м'ячами відзначилися форвард Мбаппе (дубль) та нападник Баркола. У рамках 1/8 фіналу підопічні Дешама здолали Парагвай (1:0). Переможний гол із пенальті оформив той же Мбаппе. Натомість в чвертьфіналі збірна Франції розібралася з Марокко (2:0). Відкрив рахунок Мбаппе, а закріпив перевагу «триколірних» нападник Дембеле.

Збірна Іспанії розпочала похід за трофеєм із розгрому Австрії (3:0) в 1/16 фіналу. Форвард Оярсабаль оформив дубль, а оборонець Порро забив ще один м'яч. А в 1/8 фіналу команда Луїса де ла Фуенте завдяки голу хавбека Меріно здолала збірну Португалії (1:0). Зате в чвертьфіналі Іспанія дотиснула збірну Бельгії (2:1). Цього разу забитими м'ячами відзначилися півзахисник Руїс та той же Меріно.

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Хід гри

Обидві команди розпочали матч доволі обережно, тому небезпечних моментів біля воріт майже не виникало аж до середини першого тайму. Люка Дінь необачно збив Ламіна Ямала у власному штрафному майданчику, і арбітр призначив пенальті.

Мікель Оярсабаль спокійно переграв Андре Онана – 1:0.

Початок другої половини зустрічі багато в чому нагадував дебют першого тайму. Французи більше контролювали м'яч, однак реальної небезпеки біля воріт суперника не створили.

Мбаппе не допоміг Франції вийти до фіналу Чемпіонату світу фото: Getty Images

Натомість збірна Іспанії майже одразу скористалася своєю нагодою. Дані Ольмо віддав ефектну передачу в дотик на хід Педро Порро, який увірвався до штрафного майданчика й точним ударом у правий нижній кут подвоїв перевагу своєї команди та встановив остаточний рахунок – 2:0.

Отже, Іспанія стала першим фіналістом світової першості.

Чемпіонат світу 2026. 1/2 фіналу

Франція – Іспанія 0:2 (0:1)

Голи: Оярсабаль (22, пен), Порро (58)

До слова, аргентинець Мессі встановив антирекорд чемпіонатів світу. Він став першим футболістом в історії з двома нереалізованими пенальті впродовж одного турніру. Цьогоріч нападник не забив Австрії та Єгипту.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.