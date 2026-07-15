Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Франція перемогла Іспанію та вийшла у фінал Чемпіонату світу з футболу

Реклама
Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Франція перемогла Іспанію та вийшла у фінал Чемпіонату світу з футболу
Іспанія впевнено переграла Францію
фото: Getty Images

Іспанія стала першим фіналістом світової першості

Сьогодні, 14 липня 2026 року, національна команда Франції на арені «AT&T Стедіум» в американському Арлінгтоні протистояла Іспанії у рамках 1/2 фіналу Чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Передматчевий стан команд

«Триколірні» в першому раунді плейоф розгромили збірну Швеції (3:0). Забитими м'ячами відзначилися форвард Мбаппе (дубль) та нападник Баркола. У рамках 1/8 фіналу підопічні Дешама здолали Парагвай (1:0). Переможний гол із пенальті оформив той же Мбаппе. Натомість в чвертьфіналі збірна Франції розібралася з Марокко (2:0). Відкрив рахунок Мбаппе, а закріпив перевагу «триколірних» нападник Дембеле.

Збірна Іспанії розпочала похід за трофеєм із розгрому Австрії (3:0) в 1/16 фіналу. Форвард Оярсабаль оформив дубль, а оборонець Порро забив ще один м'яч. А в 1/8 фіналу команда Луїса де ла Фуенте завдяки голу хавбека Меріно здолала збірну Португалії (1:0). Зате в чвертьфіналі Іспанія дотиснула збірну Бельгії (2:1). Цього разу забитими м'ячами відзначилися півзахисник Руїс та той же Меріно.

Реклама. 21+

Світовий футбольний турнір – подія, на яку ми чекали 4 роки. Це літо великої гри, і букмекерський бренд GGBET зустрічає його з усім, що любить справжній фан: глибокою лінією, одними з найкращих коефіцієнтів і атмосферою свята! Вмикай матчі, лови емоції, вболівай із GGBET!

Хід гри

Обидві команди розпочали матч доволі обережно, тому небезпечних моментів біля воріт майже не виникало аж до середини першого тайму. Люка Дінь необачно збив Ламіна Ямала у власному штрафному майданчику, і арбітр призначив пенальті.

Мікель Оярсабаль спокійно переграв Андре Онана – 1:0.

Початок другої половини зустрічі багато в чому нагадував дебют першого тайму. Французи більше контролювали м'яч, однак реальної небезпеки біля воріт суперника не створили.

Мбаппе не допоміг Франції вийти до фіналу Чемпіонату світу
Мбаппе не допоміг Франції вийти до фіналу Чемпіонату світу
фото: Getty Images

Натомість збірна Іспанії майже одразу скористалася своєю нагодою. Дані Ольмо віддав ефектну передачу в дотик на хід Педро Порро, який увірвався до штрафного майданчика й точним ударом у правий нижній кут подвоїв перевагу своєї команди та встановив остаточний рахунок – 2:0.

Отже, Іспанія стала першим фіналістом світової першості.

Чемпіонат світу 2026. 1/2 фіналу

Франція – Іспанія 0:2 (0:1)

  • Голи: Оярсабаль (22, пен), Порро (58)

До слова, аргентинець Мессі встановив антирекорд чемпіонатів світу. Він став першим футболістом в історії з двома нереалізованими пенальті впродовж одного турніру. Цьогоріч нападник не забив Австрії та Єгипту.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Бренд GGBET – ліцензований оператор азартних ігор в Україні. Діяльність здійснюється відповідно до Ліцензії КРАІЛ №128 від 08.08.2023 (букмекерська діяльність) та №129 від 08.08.2023 (онлайн-казино).
Відповідальність за достовірність інформації у рекламі несе рекламодавець
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу ЧС-2026

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Оборона Кабо-Верде виявилася непрохідною для команди Іспанії
Іспанія втратила очки з Кабо-Верде на Чемпіонаті світу 2026 Реклама
15 червня, 21:19
Окупант Стевіс був тричі поранений, але всі поранення були легкими
Троє камерунців поїхали в РФ грати у футбол, а потрапили на війну: з фронту повернувся лише один
22 червня, 11:53
Вінісіус забивав у кожному матчі збірної Бразилії на груповому етапі Чемпоінату світу
Голи Шотландії допомогли Вінісіусу повторити досягнення Рівалдо та Роналдо
25 червня, 16:19
Бельгійці зуміли вирватися зі скрутного становища
Бельгія оформила феєричну перемогу над Сенегалом в 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026
2 липня, 01:50
Збірна України виборола пряму путівку на молодіжний мундіаль з футболу
Збірна України з футболу вдруге поспіль відібралася на молодіжний Чемпіонат світу
3 липня, 09:21
Мохамаду Канте провів потужний сезон за «Шахтар» U-19
«Шахтар» офіційно продовжив контракт з юним бомбардиром
3 липня, 12:07
Збірну України з баскетболу важко уявити без Андрія Войналовича
Баскетболіст збірної України Андрій Войналович: Сімейний бізнес ні до чого не доведе, тому пішов своєю стежкою Реклама
5 липня, 11:42
Дмитро Чигринський найкращі роки кар’єри футболіста провів у складі «Шахтаря»
Чигринський став головним тренером клубу з Кіпру, який належить росіянину
10 липня, 16:41
Луїс де ла Фуенте спілкується з журналістами після перемоги над збірною Бельгії
Тренер збірної Іспанії досяг рекордного показника в матчах чемпіонатів світу та Європи
11 липня, 20:19

Новини

Франція – Іспанія: визначився перший фіналіст Чемпіонату світу з футболу
Франція – Іспанія: визначився перший фіналіст Чемпіонату світу з футболу
Франція перемогла Іспанію та вийшла у фінал Чемпіонату світу з футболу
Франція перемогла Іспанію та вийшла у фінал Чемпіонату світу з футболу
Бомбардир збірної Іспанії повторив національний рекорд на Чемпіонаті світу
Бомбардир збірної Іспанії повторив національний рекорд на Чемпіонаті світу
Володар «Золотого м'яча-2018» близький до нового контракту замість завершення кар'єри
Володар «Золотого м'яча-2018» близький до нового контракту замість завершення кар'єри
Ямаль перед півфіналом Чемпіонату світу нагадав Франції про болючі поразки
Ямаль перед півфіналом Чемпіонату світу нагадав Франції про болючі поразки
Олійникова та Калініна по-різному стартували на тенісному турнірі в Яссах
Олійникова та Калініна по-різному стартували на тенісному турнірі в Яссах

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
355K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 липня: ситуація на фронті
167K
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 липня 2026
94K
Мобілізований відмовився виконати наказ командира та не пішов на штурм: як його покарали
91K
Кремль назвав головну умову для завершення війни
52K
Військові колони з'являться на дорогах Польщі: що відбувається

Новини

З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua

Підтвердження віку

На цій сторінці може бути розміщена реклама азартних ігор.

Продовжуючи використовувати сторінку, ви підтвердуєте, що:

  • Вам виповнилося 21 рік.
  • Ви погоджуєтеся на перегляд такої реклами.
На головну