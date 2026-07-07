На Мадейрі яскравим шоу вшанували Роналду після останнього матчу на чемпіонатах світу

Кріштіану Роналду отримав перформанс на свою честь

Мала батьківщина віддала належне п'ятиразовому володарю «Золотого м'яча»

На честь форварда збірної Португалії Кріштіану Роналду на Майдері влаштували пам'ятне шоу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Radio Verdad.

Атлантичний архіпелаг напередодні освітили складним перформансом дронів. Організувати шоу вдалося з використанням штучного інтелекту. Головна мета – вшанувати ветерана національної команди, який провів останній у кар'єрі поєдинок на чемпіонатах світу.

Напередодні Роналду відіграв усі 90 хвилин проти збірної Іспанії у 1/8 фіналу Кубка світу. Португальці зазнали поразки (0:1) та вибули з Мундіалю-2026. Загалом на планетарних форумах зірковий нападник зіграв 27 матчів, у яких оформив 11 голів і дві результативні передачі.

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Пари 1/8 фіналу ЧС-2026

Стадія стартувала 4 липня. Першим поєдинком став матч між канадцями та збірною Марокко. Атлаські леви оформили розгромну перемогу (3:0). Закриватимуть цей раунд національні команди Колумбії та Швейцарії 7 липня.

Усі пари 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026:

Парагвай – Франція – 0:1

Канада – Марокко – 0:3

Бразилія – Норвегія – 1:2

Мексика – Англія – 2:3

США – Бельгія – 1:4

Португалія – Іспанія – 0:1

Аргентина – Єгипет

Швейцарія – Колумбія

Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

(початок матчів вказано за київським часом)

До слова, раніше ФІФА несподівано призупинила дискваліфікацію форварда збірної США Балогуна. Білий дім нібито просив Джанні Інфантіно вплинути на перегляд червоної картки. В організації заперечують вплив американської влади на рішення.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.