Ванат і Циганков отримали нового головного тренера в «Жироні»

Кіке Альварес уклав контракт з першою командою «Жирони» на один сезон

Команду, за яку виступають четверо українських футболістів, очолив Кіке Альварес

Іспанська «Жирона» оголосила про призначення 50-річного Кіке Альвареса новим головним тренером команди після вильоту із Ла Ліги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу клубу.

Контракт із фахівцем підписано на один сезон. Останні два роки Альварес працював із резервною командою «Жирони». Під його керівництвом дубль здобув підвищення з третього у другий дивізіон.

До цього Альварес працював у тренерських штабах «Вільярреала», «Алавеса» та «Леванте». Як футболіст він виступав на позиції центрального захисника та провів сім сезонів у складі «Вільярреала» в іспанській Ла Лізі.

У клубі зазначили, що головним завданням нового тренера стане повернення «Жирони» до елітного дивізіону Іспанії вже за підсумками сезону-2026/27.

Новий наставник замінив Мічела Санчеса, який залишив клуб після завершення сезону 2025/26. Під його керівництвом «Жирона» у сезоні 2023/24 сенсаційно здобула бронзові медалі Ла Ліги та вперше вийшла до Ліги чемпіонів. У минулому сезоні каталонці посіли 19-те місце в чемпіонаті Іспанії та вилетіли до Сегунди.

Наразі за «Жирону» виступають четверо українських футболістів: вінгер Віктор Циганков, форвард Владислав Ванат, воротар Владислав Крапивцов та нападник Олександр Пищур. Останнього каталонці підписали з угорського «Дьора» у нинішнє трансферне вікно.

Нагадаємо, вінгер збірної України Віктор Циганков вирішив залишити іспанську «Жирону» і відправив клубу офіційний лист. Українець, контракт якого спливає через рік, не хоче грати в другому за силою дивізіоні і попросив клуб розглянути всі пропозиції від інших команд і дозволити йому піти. Віктор зв'язався з «Жироною» через офіційний лист, у якому повідомив про своє бажання.

Циганков обіцяє «Жироні», що зробить усе можливе задля досягнення взаємовигідної угоди. Він поважає чинний контракт і не форсуватиме свій трансфер.