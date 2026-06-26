Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Чемпіонату світу 2026: Австралія і Парагвай розіграли пряму путівку до плейоф

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Чемпіонату світу 2026: Австралія і Парагвай розіграли пряму путівку до плейоф
Нападник збірної Австралії Несторі Іранкунда в матчі ЧС-2026 проти Парагваю
фото: Getty Images

На мундіалі триває третій тур групового етапу

Збірні Австралії та Парагваю зіграли внічию (0:0) у матчі третього туру групового етапу Чемпіонату світу 2026 з футболу. Про це повідомляє «Главком».

Для другої сходинки в групі Австралії достатньо було зіграти в цьому матчі внічию. Парагваю же треба було перемагати, адже у «гуарані» гірша різниця забитих і пропущених м'ячів.

З перших хвилин суперники продемонстрували своє бажання перемогти, але боротьби було більше ніж футболу, тому гра тривалий час проходила без моментів. Натомість двічі за тайм на поле вибігали лікарі команд, щоб надати допомогу парагвайцю Дієго Гомесу і нападнику австралійців Меткафу.

Лише у компенсований до першого тайму час Австралія таки створила гольовий момент: класно на виконання пробивав Вольпато, але воротар парагвайців Гілл врятував «гуарані».

Читайте також 👉 Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

Після перерви Парагвай почав активніше – кілька разів довелося вступати у гру голкіперу «соккеруз» Бічу. Однак поступово гра знову звелася до єдиноборств і жорстких зіткнень. Під завісу матчу обидві команди погодились на нічию і гострота на полі зникла взагалі. Вже у компенсований час прокинулись австралійці, але удару Боса забракло влучності. 

0:0 – Австралія посідає друге місце і йде у плейоф. Парагвай залишився третім, але з чотирма очками теж майже у стикових матчах.

Чемпіонат світу 2026. Груповий етап. Група D. 3-й тур

Парагвай – Австралія 0:0

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, збірна Еквадору створила одну з найбільших сенсацій Чемпіонату світу на цей момент, перегравши Німеччину з рахунком 2:1. Еквадорці завдяки перемозі вийшли до плейоф світової першості.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Філ Невілл шукатиме нове місце праці
Вихованець Фергюсона залишився без роботи за океаном
26 травня, 20:59
Для обох команд фінал Ліги конференцій став важливою сторінкою історії
Стало відоме ім'я переможця Ліги конференцій УЄФА Реклама
27 травня, 23:59
Кріштіану Роналду та Кіліан Мбаппе влаштували веселощі
Роналду та Мбаппе з'явилися у новій веселій рекламі до Чемпіонату світу
28 травня, 22:29
Всі 1248 гравців-учасників Чемпіонату світу пройдуть процедуру сканування перед першим матчем своєї збірної
Організатори Чемпіонату світу зроблять 3D-копії футболістів для кращого визначення офсайдів
3 червня, 12:03
Саран був оштрафований на 562,5 тисяч турецьких лір (приблизно $12 тис)
Президент «Фенербахче» отримав 2,5 роки позбавлення волі у справі про рекламу ставок
4 червня, 15:47
Ерлінг Холанд найкращий бомбардир останніх матчів серед усіх учасників ЧС-2026
Холанд очолив бомбардирський рейтинг перед початком Чемпіонату світу 2026
11 червня, 12:39
Чемпіонат світу проходить у США, Канаді та Мексиці з 11 червня по 19 липня 2026 року
США – Парагвай: де дивитися гру Чемпіонату світу з футболу
12 червня, 11:03
Ліонель Мессі забив три голи в матчі проти Алжиру
Бомбардири Чемпіонату світу 2026: хто очолює гонку після двох турів
24 червня, 11:21
Нападник збірної Швеції Віктор Йокерес допоміг своїй команді пробитися до плейоф ЧС-2026
Чемпіонат світу 2026: підсумкова турнірна таблиця групи F
Сьогодні, 04:51

Новини

Чемпіонату світу 2026: Австралія і Парагвай розіграли пряму путівку до плейоф
Чемпіонату світу 2026: Австралія і Парагвай розіграли пряму путівку до плейоф
Туреччина дотиснула США і здобула перемогу в матчі Чемпіонату світу 2026
Туреччина дотиснула США і здобула перемогу в матчі Чемпіонату світу 2026
Чемпіонат світу 2026: підсумкова турнірна таблиця групи F
Чемпіонат світу 2026: підсумкова турнірна таблиця групи F
Чемпіонату світу 2026: Швеція і Японія зіграли внічию і потрапили у плейоф
Чемпіонату світу 2026: Швеція і Японія зіграли внічию і потрапили у плейоф
Нідерланди перемогли Туніс і вийшли у плейоф Чемпіонату світу 2026
Нідерланди перемогли Туніс і вийшли у плейоф Чемпіонату світу 2026
Чемпіонат світу 2026: підсумкова турнірна таблиця групи E
Чемпіонат світу 2026: підсумкова турнірна таблиця групи E

Новини

Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
23 червня, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
22 червня, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
22 червня, 13:24
Уся Костянтинівка – сіра зона: військові розповіли про складну ситуацію в місті
22 червня, 12:00
В Україні місцями дощитиме: погода на 22 червня
22 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua