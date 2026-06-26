Чемпіонату світу 2026: Австралія і Парагвай розіграли пряму путівку до плейоф

На мундіалі триває третій тур групового етапу

Збірні Австралії та Парагваю зіграли внічию (0:0) у матчі третього туру групового етапу Чемпіонату світу 2026 з футболу. Про це повідомляє «Главком».

Для другої сходинки в групі Австралії достатньо було зіграти в цьому матчі внічию. Парагваю же треба було перемагати, адже у «гуарані» гірша різниця забитих і пропущених м'ячів.

З перших хвилин суперники продемонстрували своє бажання перемогти, але боротьби було більше ніж футболу, тому гра тривалий час проходила без моментів. Натомість двічі за тайм на поле вибігали лікарі команд, щоб надати допомогу парагвайцю Дієго Гомесу і нападнику австралійців Меткафу.

Лише у компенсований до першого тайму час Австралія таки створила гольовий момент: класно на виконання пробивав Вольпато, але воротар парагвайців Гілл врятував «гуарані».

Після перерви Парагвай почав активніше – кілька разів довелося вступати у гру голкіперу «соккеруз» Бічу. Однак поступово гра знову звелася до єдиноборств і жорстких зіткнень. Під завісу матчу обидві команди погодились на нічию і гострота на полі зникла взагалі. Вже у компенсований час прокинулись австралійці, але удару Боса забракло влучності.

0:0 – Австралія посідає друге місце і йде у плейоф. Парагвай залишився третім, але з чотирма очками теж майже у стикових матчах.

Чемпіонат світу 2026. Груповий етап. Група D. 3-й тур

Парагвай – Австралія 0:0

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Нагадаємо, збірна Еквадору створила одну з найбільших сенсацій Чемпіонату світу на цей момент, перегравши Німеччину з рахунком 2:1. Еквадорці завдяки перемозі вийшли до плейоф світової першості.