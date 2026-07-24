Казахстанський «Кайрат» змінив місце проведення гри через концерт американського репера

Концерт Каньє Веста змусив «Кайрат» перенести єврокубковий матч з Алмати

Казахстанський «Кайрат» оголосив про перенесення домашнього матчу третього кваліфікаційного раунду єврокубків через концерт американського репера Каньє Веста, який запланований на 14 серпня в Алмати. Про це повідомляє «Главком».

У клубі повідомили, що через концерт, який пройде на Центральному стадіоні Алмати, домашня арена клубу буде недоступною для проведення єврокубкового матчу, тому з УЄФА було погоджено перенесення гри на стадіон у Туркестані.

«У зв'язку з проведенням 14 серпня концерту Каньє Веста на Центральному стадіоні міста Алмати, яке припадає на період проведення домашнього матчу третього кваліфікаційного раунду єврокубків, домашня арена ФК «Кайрат» буде недоступною для організації та проведення зустрічі.

Враховуючи обставини, що склалися, і щільний календар єврокубкового протистояння, клуб звернувся до УЄФА з проханням про перенесення місця проведення потенційного домашнього матчу третього кваліфікаційного раунду. За підсумками розгляду цього звернення проведення зустрічі було узгоджено у місті Туркестан на стадіоні «Туркестан Арена»», – йдеться у заяві клубу.

У разі виходу до третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів або Ліги Європи «Кайрат» прийме суперника в Туркестані. У першому матчі другого відбірного раунду Ліги чемпіонів алматинський клуб програв у гостях кіпрській «Омонії» (0:1).

Нагадаємо, «Динамо» і ПАОК влаштували гольову перестрілку у грі кваліфікації Ліги Європи.

«Динамо» вийшло вперед уже на третій хвилині зустрічі. Уже за десять хвилин Константеліас відновив рівновагу, завершивши комбінацію після передачі Живковича.

На 37-й хвилині хорошу нагоду забити мав Шапаренко, але його дальній удар у нижній кут парирував голкіпер. Вже за хвилину кияни припустилися помилки в обороні, чим скористався Зафейріс – він перехопив м'яч і без проблем відправив його у ворота.

Другий тайм розпочався з швидкого гола греків. Константеліас віддав результативну передачу на Сантамарію, який потужним ударом із-за меж штрафного майданчика втретє засмутив Нещерета та збільшив перевагу своєї команди.

У середині другої половини Олександр Костюк випустив на поле Андрія Ярмоленка, Віталія Буяльського та Лонвейка. Заміни дали результат: Буяльський віддав гольову передачу, а Лонвейк встановив остаточний рахунок гри – 2:3.

Матч-відповідь відбудеться 30 липня в Греції.