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Мессі вийшов на перше місце рейтингу найкращих бомбардирів в історії чемпіонатів світу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Мессі вийшов на перше місце рейтингу найкращих бомбардирів в історії чемпіонатів світу
38-річний Мессі виступає за клуб північноамериканської MLS «Інтер Маямі»
фото: Getty Images

Після голів Алжиру на рахунку Мессі 16 голів на всіх чемпіонатах світу

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі забив три голи у матчі Чемпіонату світу проти Алжиру і вийшов на перше місце у списку найкращих бомбардирів світових першостей. Про це повідомляє «Главком».

Після голів Алжиру на рахунку Мессі 16 голів на всіх чемпіонатах світу. Разом із ним перше місце у списку найкращих бомбардирів посідає німець Мирослав Клозе (16).

38-річний Мессі виступає за клуб північноамериканської MLS «Інтер Маямі» з 2023 року. Аргентинець також грав за французький «Парі Сен-Жермен» та іспанську «Барселону», у складі якої чотири рази виграв Лігу чемпіонів.

Мессі є чемпіоном світу (2022 рік), срібним призером світової першості (2014 рік ), олімпійським чемпіоном (2008 рік) та дворазовим володарем Кубка Америки (2021, 2024 рік).

Мессі належить рекорд за кількістю здобутих «Золотих м'ячів» (8).

Нагадаємо, на Чемпіонаті світу 2026 з футболу у середу, 17 червня, відбувся поєдинок групи J між збірними Алжиру та Аргентини.

На 17 хвилині Родріго Де Пауль віддав пас на Мессі, і той завдав удару з-за меж штрафного – 1:0.

На 60 хвилині Алексіс Макаллістер потужно пробив по центру – воротар алжирців Зідан відбив м'яч прямо перед собою, і Мессі добив у порожні ворота.

За 15 хвилин до кінця матчу Мессі оформив хеттрик – перший у своїй кар'єрі в матчах чемпіонату світу. Рахунок 3:0 так і залишився незмінним до фінального свистка.

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Теги: чемпіонат світу НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліонель Мессі

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