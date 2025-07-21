Дружина Усика емоційним дописом привітала боксера з історичною перемогою

Катерина Усик: Я бачила, як ти йшов до цієї перемоги день за днем

Дружина українського боксера Олександра Усика Катерина опублікувала емоційний пост у Instagram, присвячений перемозі її чоловіка над Даніелем Дюбуа.

«Мій чемпіон. Мій герой. Моя гордість. Я бачила, як ти йшов до цієї перемоги день за днем. Скільки праці, скільки сили, скільки віри ти вклав. Ти – справжній воїн. Ти – приклад для наших дітей, для України, для всього світу. Я дякую Богові за тебе. Я дякую тобі – за силу, за любов, за те, що навіть у найважчі моменти залишаєшся світлом. Ми з тобою завжди – і в молитвах, і в серці, і в кожному бою. Пишаюся тобою безмежно. Люблю тебе безмежно. З перемогою, коханий!», – написала Катерина Усик.

Катерина та Олександр вперше зустрілись за шкільною партою у Сімферополі, куди переїхала родина Катерини, яка народилась у російському Красноярську. На момент знайомства майбутньому чемпіону світу виповнилось 15 років, а Катерині було майже 14 років. Їх дружба не одразу переросла у стосунки. Олександр почав першим проявляти якісь дії до дівчини, яка йому сподобалась. Натомість Катерина не розглядала Олександра як свого хлопця. Він для неї був другом.

Усик якраз змагався на чемпіонаті Криму у далекому 2003-му році. Олександр за останні гроші придбав одну троянду Катерині та запропонував зустрічатись. На що почув омріяне: «Давай». Катерина зізналась, що погодилась із жалю.

У 2013-му році Олександр та Катерина ледь не втратили свою другу дитину. Мова йде про старшого Кирила. Раніше в інтерв'ю Славі Дьоміну подружжя пригадало лікарську недбалість. Медики сповістили парі, що їх дитина мертва. Однак хлопчик все таки народився живим.

25 вересня 2009 року Олександр і Катерина офіційно стали чоловіком та дружиною, відсвяткувавши скромне весілля у колі найрідніших. Святкову подію пара відгуляла у рідному для боксера Криму. На момент весілля Катерина вже носила під серцем їх старшу доньку Єлизавету, яка народилась на світ 24 лютого 2010 року.

Через два роки у родині відомого боксера народився ще один син Михайло. Обидва хлопці активно займаються дзюдо, де мають вже перші серйозні здобутки. У 2024 році у родини народилась молодша донька Марія.

Нагадаємо, Олександр Усик здобув перемогу нокаутом у бою-реванші проти Даніеля Дюбуа, який відбувся на стадіоні «Вемблі» в Лондоні. Поєдинок став центральною подією боксерського вечора та мав статус бою за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Усик захищав титули WBA, WBO та WBC, а Дюбуа вийшов на ринг із поясом IBF.

З самого початку поєдинку суперники демонстрували активну роботу ногами й точність джебів. Усик зумів кілька разів влучити в щелепу британця наприкінці першого раунду. У другому раунді українець пропустив прямий удар, але швидко відповів потужною серією в корпус, а згодом притиснув суперника до канатів і знову влучив у голову.

Третій раунд розпочався з точних ударів у виконанні Дюбуа, однак Усик не залишився у боргу – кілька разів влучив прямим лівим по щелепі. У четвертому раунді боксери більше вичікували, хоча обмін джебами тривав, а Усик намагався пробити захист суперника серіями ударів.

Ключовим став п’ятий раунд, під час якого Усик провів серію результативних ударів, завершивши її нокаутом, який став вирішальним. Таким чином, Олександр Усик здобув свою 24-ту перемогу на професійному ринзі, з яких 15 – нокаутом, і став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.

Після блискавичкої перемоги Олександра Усика у бою-реванші проти Даніеля Дюбуа, який відбувся на стадіоні «Вемблі» в Лондоні, наш боксер подякував українським захисникам.

«Хочу подякувати всім хлопцям, які боронять Україну. Отримав повідомлення від багатьох підрозділів, які боронять Україну. Слава Україні!» – сказав Усик.