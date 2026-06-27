Дві українські тенісистки зіграють в стартовий день Вімблдону 2026

Даяна Ястремська та Олександра Олійникова гратимуть на одному корті

Українські тенісистки Даяна Ястремська та Олександра Олійникова зіграють матчі першого кола Вімблдону 2026 у стартовий день змагань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Спорт.

У основній сітці найбільшого тенісного турніру, який грається на трав'яному покритті – Вімблдоні – зіграють сім українських тенісисток. Організатори змагань сформували розклад першого дня турніру, в якому зіграють дві українки — Олександра Олійникова та Даяна Ястремська.

Відкриватиме турнір для українок матч за участі Олександри Олійникової, яка зустрінеться з американкою Маккартні Кесслер. Матч між спортсменками відбудеться на корті №5, а орієнтовний старт зустрічі – не раніше 17:00.

На корті, де гратимуть українки, спершу відбудуться два матчі у одиночному розряді серед чоловіків. Початок гри запланований на 13:00, через це матчі за участі українок не розпочнуться раніше 17:00.

Одразу після Олійникової на корт вийде Даяна Ястремська. Українка зустрінеться з японською тенісисткою Аой Іто на тому ж таки п'ятому корті. Матчі за участі Ястремської та Олійникової пройдуть послідовно.

Нагадаємо, українські тенісистки на чолі з Еліною Світоліною отримали суперниць у першому раунді Вімблдона.

Графік матчів українок на Вімблдоні 2026

Представниці України стартуватимуть на турнірі 29 червня. У цей день зіграють двоє тенісисток. Натомість у вівторок, 30 червня, на корти вийдуть ще п'ять українок.