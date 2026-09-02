Медичний штаб «Динамо» лікував футболіста не від тієї травми, яку він зазнав

Руслан Нещерет все ще не відновився від травми

Відновлення Руслана Нещерета затримується через помилку працівників клубу

Медицинський штаб київського «Динамо» лікував голкіпера Руслана Нещерета не від того ушкодження, яке він зазнав. Про це повідомяє «Главком» з посиланням на українського журналіста Ігоря Циганика.

Працівники клубу лікували не ту травму, від якої страждав 24-річний футболіст. Українця чекає подальший процес відновлення.

Останній раз на поле голкіпер виходив ще 6 серпня у першому матчі квалікації Ліги конференцій з «Карабахом» (1:0). Згодом він зазнав травми і його місце у воротах зайняв 19-річний В'ячеслав Суркіс.

Загалом Нещерет цього сезону провів п'ять матчів, у трьох з яких зберіг ворота киян «сухими».

«Динамо» після чотирьох турів УПЛ посідає шосте місце турнірної таблиці, маючи в своєму активі шість набраних очок та одну гру в запасі. У останньому поєдинку біло-сині рогромно поступились новачку Прем'єр-ліги «Буковині» – 0:3.

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З єврокубків підопічні Ігоря Костюка також вилетіли: спочатку поступились «ПАОКу» (2:5) у другому раунді кваліфікації Ліги Європи, а потім залишили і кваліфікацію Ліги конференцій – «Карабах» переграв киян за сумою двух зустрічей, 1:2.

Нагадаємо, що «Динамо» готує оренду бразильського вінгера «Інтернасьйоналя» Густава Прадо.