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Медичний штаб «Динамо» лікував футболіста не від тієї травми, яку він зазнав

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Медичний штаб «Динамо» лікував футболіста не від тієї травми, яку він зазнав
Руслан Нещерет все ще не відновився від травми
фото: ФК «Динамо». Руслан Нещерет

Відновлення Руслана Нещерета затримується через помилку працівників клубу

Медицинський штаб київського «Динамо» лікував голкіпера Руслана Нещерета не від того ушкодження, яке він зазнав. Про це повідомяє «Главком» з посиланням на українського журналіста Ігоря Циганика.

Працівники клубу лікували не ту травму, від якої страждав 24-річний футболіст. Українця чекає подальший процес відновлення.

Останній раз на поле голкіпер виходив ще 6 серпня у першому матчі квалікації Ліги конференцій з «Карабахом» (1:0). Згодом він зазнав травми і його місце у воротах зайняв 19-річний В'ячеслав Суркіс.

Загалом Нещерет цього сезону провів п'ять матчів, у трьох з яких зберіг ворота киян «сухими».

«Динамо» після чотирьох турів УПЛ посідає шосте місце турнірної таблиці, маючи в своєму активі шість набраних очок та одну гру в запасі. У останньому поєдинку біло-сині рогромно поступились новачку Прем'єр-ліги «Буковині» – 0:3.

Турнірна таблиця Чемпіонату України з футболу сезону 2026/27

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З єврокубків підопічні Ігоря Костюка також вилетіли: спочатку поступились «ПАОКу» (2:5) у другому раунді кваліфікації Ліги Європи, а потім залишили і кваліфікацію Ліги конференцій – «Карабах» переграв киян за сумою двух зустрічей, 1:2.

Нагадаємо, що «Динамо» готує оренду бразильського вінгера «Інтернасьйоналя» Густава Прадо.

 

 

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» УПЛ Руслан Нещерет

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