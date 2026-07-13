Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Балканська футбольна збірна повернула на посаду колишнього тренера

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Балканська футбольна збірна повернула на посаду колишнього тренера
Славен Біліч повернувся до керма «картатих»
фото: PIXSELL

Медаліст Чемпіонату світу 1998 відновить роботу на батьківщині

Славен Біліч став керманичем національної команди Хорватії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Хорватської футбольної спілки.

Місцевий фахівець замінив на посаді Златко Даліча. Останній провів на чолі «картатих» майже сім років. Він дійшов до фіналу Мундіалю-2018 та завоював «бронзу» Чемпіонату світу 2022.

Біліч працював із національною командою у 2006-2012 роках. Під його керівництвом Хорватія пробилася на два чемпіонати Європи (2008, 2012). У першому випадку балканці завершили виступи в чвертьфіналі.

Без роботи Біліч залишався з літа 2024 року. Він відпрацював сезон на чолі аравійського «Аль-Фатеха». Найбільше хорват тренував у чемпіонаті Англії («Вотфорд», «Вест Бромвіч», «Вест Гем»).

До слова, володар Кубка Лібертадорес Філіпе Луїс став головним тренером французького «Монако». Бразилець підписав із монегасками контракт на два роки. Він обійняв посаду, що стала вакантною після відставки Себастьяна Поконьйолі.

Нагадаємо, нещодавно ексоборонець іспанської «Барселони» Рафа Маркес офіційно став керманичем збірної Мексики. Він готуватиме національну команду до кваліфікації перед ЧС-2030. Досі він був асистентом головного тренера.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ тренер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Златко Даліч спілкується з журналістами після поразки від Португалії
Збірна Хорватії з футболу залишилась без тренера після вильоту з Чемпіонату світу
8 липня, 16:06
Рафаель Маркес отримав нове призначення
Господар Чемпіонату світу 2026 отримав нового головного тренера
8 липня, 22:43
Владислав Лупашко (ліворуч) не всім до вподоби в Гданську
Одного прізвища достатньо. Польські фанати «згоріли» через призначення тренера-українця
9 липня, 23:30
Дмитро Чигринський найкращі роки кар’єри футболіста провів у складі «Шахтаря»
Чигринський став головним тренером клубу з Кіпру, який належить росіянину
10 липня, 16:41
Жорже Жезуш спілкується з журналістами після свого призначення в збірну Португалії
Роналду отримав нового тренера в збірній Португалії
10 липня, 17:56
Юрген Клопп наступного тижня офіційно очолить збірну Німеччини
Клопп домовився про контракт зі збірною Німеччини і відновлює тренерську кар’єру
11 липня, 17:36
Луїс де ла Фуенте спілкується з журналістами після перемоги над збірною Бельгії
Тренер збірної Іспанії досяг рекордного показника в матчах чемпіонатів світу та Європи
11 липня, 20:19
Дієго Форлан повернувся до тренерської роботи
Найкращий бомбардир Чемпіонату світу 2010 очолив рідну збірну
Сьогодні, 10:53
Жозе Моурінью зібрав приголомшливу кількість призів
Реліквії від Марадони та Роналду. Моурінью провів екскурсію кабінетом трофеїв
Сьогодні, 14:59

Новини

Пішов з життя 38-річний арбітр, який пропустив Чемпіонат світу через звинувачення у домаганні
Пішов з життя 38-річний арбітр, який пропустив Чемпіонат світу через звинувачення у домаганні
Семиразовий чемпіон світу розкритикував регламент Формули-1
Семиразовий чемпіон світу розкритикував регламент Формули-1
Балканська футбольна збірна повернула на посаду колишнього тренера
Балканська футбольна збірна повернула на посаду колишнього тренера
Реліквії від Марадони та Роналду. Моурінью провів екскурсію кабінетом трофеїв
Реліквії від Марадони та Роналду. Моурінью провів екскурсію кабінетом трофеїв
«Манчестер Юнайтед» викупить неочевидного героя Чемпіонату світу 2026 – інсайдер
«Манчестер Юнайтед» викупить неочевидного героя Чемпіонату світу 2026 – інсайдер
Календар матчів УПЛ сезону 2026/27: українське Класичне та боротьба за чемпіонство
Календар матчів УПЛ сезону 2026/27: українське Класичне та боротьба за чемпіонство

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
354K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 липня: ситуація на фронті
142K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 липня 2026
104K
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим
91K
Мобілізований відмовився виконати наказ командира та не пішов на штурм: як його покарали
89K
Кремль назвав головну умову для завершення війни
46K
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята

Новини

З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua