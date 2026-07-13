Балканська футбольна збірна повернула на посаду колишнього тренера

Медаліст Чемпіонату світу 1998 відновить роботу на батьківщині

Славен Біліч став керманичем національної команди Хорватії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Хорватської футбольної спілки.

Місцевий фахівець замінив на посаді Златко Даліча. Останній провів на чолі «картатих» майже сім років. Він дійшов до фіналу Мундіалю-2018 та завоював «бронзу» Чемпіонату світу 2022.

Біліч працював із національною командою у 2006-2012 роках. Під його керівництвом Хорватія пробилася на два чемпіонати Європи (2008, 2012). У першому випадку балканці завершили виступи в чвертьфіналі.

Без роботи Біліч залишався з літа 2024 року. Він відпрацював сезон на чолі аравійського «Аль-Фатеха». Найбільше хорват тренував у чемпіонаті Англії («Вотфорд», «Вест Бромвіч», «Вест Гем»).

До слова, володар Кубка Лібертадорес Філіпе Луїс став головним тренером французького «Монако». Бразилець підписав із монегасками контракт на два роки. Він обійняв посаду, що стала вакантною після відставки Себастьяна Поконьйолі.

Нагадаємо, нещодавно ексоборонець іспанської «Барселони» Рафа Маркес офіційно став керманичем збірної Мексики. Він готуватиме національну команду до кваліфікації перед ЧС-2030. Досі він був асистентом головного тренера.