Роналду отримав нового тренера в збірній Португалії

Жорже Жезуш спілкується з журналістами після свого призначення в збірну Португалії

Жорже Жезуш працював разом з Кріштіану в Саудівський Аравії

Жорже Жезуша офіційно призначили на посаду головного тренера національної збірної Португалії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Португальську футбольну федерацію.

Деталі співпраці між 71-річним фахівцем та командою наразі невідомі. На посаді головного тренера Жорже Жезуш замінив Роберто Мартінеса, з яким збірна Португалії вилетіла з Чемпіонату світу 2026, програвши Іспанії (0:1) в 1/8 фіналу. Сам Мартінес прийшов у збірну в 2023 році.

Попереднім місцем роботи Жорже Жезуша був саудівський «Аль-Наср», де він працював з легендарним португальським форвардом Кріштіану Роналду. Разом вони в сезоні 2025/26 виграли чемпіонат Саудівської Аравії.

Раніше повідомлялося, що Жезуш готуватиме збірну Португалії до Ліги націй, Євро-2028, а також до домашнього Чемпіонату світу у 2030 році, який Португалія прийме спільно з Іспанією та Марокко. Наступним офіційним турніром для Португалії стане Ліга націй восени. Команда Жезуша у групі D дивізіону А зіграє з Уельсом, Данією та Норвегією.

Нагадаємо, 41-річний Кріштіану Роналду провів останній матч в кар'єрі на чемпіонатах світу і поповнив список футболістів із сумнівним досягненням на мундіалях. Роналду увосьме в своїй кар'єрі поступився на мундіалях, повторивши історичний антирекорд турніру.

Окрім Кріштіану, по вісім поразок на світових першостях також зазнали Меттью Лекі (Австралія), Сон Хин Мін (Південна Корея), Антоніо Карбахаль (Мексика) і Хон Мьон Бо (Південна Корея).

Після поразки від Іспанії Роналду підтвердив, що Чемпіонат світу 2026 – його останній мундіаль у кар'єрі.