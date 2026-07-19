Беллінгем побив рекорд збірної Англії на чемпіонатах світу

Він став першим англійцем, який забив 7 голів на мундіалі або Євро

Півзахисник мадридського «Реала» Джуд Беллінгем встановив новий рекорд збірної Англії за кількістю забитих м'ячів на чемпіонатах світу або Європи. Про це повідомляє «Главком».

Гол у ворота збірної Франції (6:4) у матчі за третє місце на Чемпіонаті світу 2026 став для 23-річного англійця сьомим на турнірі. Жоден інший гравець в історії збірної Англії не відзначався подібним досягненням. Крім Франції Беллінгем забивав на цьогорічному мундіалі у ворота Норвегії (дубль), Мексики (дубль), Панами та Хорватії.

Раніше рекорд сягав позначки у шість голів. Саме стільки забивали Гарі Лінекер на Чемпіонаті світу 1986 та Гаррі Кейн на мундіалях 2018 та 2026 років.

Гравці збірної Англії з найбільшою кількістю забитих м'ячів в одному розіграші чемпіонату світу та Європи:

7 – Джуд Беллінгем (ЧС-2026)

6 – Гаррі Кейн (ЧС-2026)

6 – Гаррі Кейн (ЧС-2018)

6 – Гарі Лінекер (ЧС-1986)

5 – Алан Ширер (ЧЄ-1996)

Нагадаємо, нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу з футболу.

До матчу за третє місце ЧС-2026 Мбаппе та Мессі ділили звання найкращих бомбардирів в історії турніру, маючи по 20 голів. Француз також відставав від аргентинця у боротьбі за «Золоту бутсу» нинішнього мундіалю – перед грою на його рахунку було вісім м'ячів, стільки ж, як і у Мессі.

У поєдинку за третє місце проти Англії Франція зазнала поразки з рахунком 4:6, однак Мбаппе забив два голи. Вони стали для 27-річного нападника 21-м та 22-м на чемпіонатах світу. Таким чином Мбаппе одноосібно очолив список найкращих бомбардирів в історії мундіалів, випередивши Мессі.

До того ж, завдяки двом голам у матчі за третє місце Кіліан Мбаппе не лише став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу, а й увійшов до елітного списку футболістів, які забивали щонайменше 10 м'ячів на одному мундіалі.

Попри рекорд француза, боротьба за історичне досягнення ще не завершена. Ліонель Мессі, який має 20 голів на чемпіонатах світу та вісім м'ячів на цьогорічному мундіалі, може знову очолити обидва рейтинги у фіналі проти Іспанії.

До слова, аналітики визначили фаворита у фіналі Чемпіонату світу 2026 з футболу. У вирішальному матчі мундіалю зіграють чинні чемпіони Європи Іспанія та чинні чемпіони світу Аргентина. За результатами тисяч симуляцій фаворитом із перевагою в майже 20 відсотків вважають саме Іспанію: її шанси на перемогу оцінюють у 59.5%, тоді як Аргентини – у 40.5%.

Фінал Чемпіонату світу 2026 відбудеться у неділю, 19 липня. Початок гри – о 22:00 за київським часом.