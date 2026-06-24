Ексворотар збірної Англії Шилтон заявив, що більше не ображається на Марадону за гол рукою

На 51-й хвилині гри Англія – Аргентина Марадона відкрив рахунок у матчі, забивши гол рукою у ворота Шілтона

Шилтон: Футбол – це чудовий вид спорту, він об'єднує нації, людей

Колишній голкіпер збірної Англії з футболу Пітер Шилтон заявив, що більше не тримає зла на аргентинця Дієго Марадону за гол, який він забив у його ворота рукою на Чемпіонаті світу 1986 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланянм на The Sun.

На 51-й хвилині гри Англія – Аргентина Марадона відкрив рахунок у матчі, забивши гол рукою у ворота Шілтона.

Аргентинці виграли матч із рахунком 2:1 і потім стали переможцями Чемпіонату світу.

«Пройшло 40 років з тих подій. Нещодавно я зустрічався з деякими аргентинськими футболістами під час зйомок документального фільму, вони дуже добре поставилися до мене. І я думаю, що, напевно, настав час покласти край моїм образам. Футбол – це чудовий вид спорту, він об'єднує нації, людей», – заявив Шилтон.

Як повідомлялося, після матчів другого туру групового етапу Чемпіонату світу 2026 з футболу до 1/16 фіналу вже вийшли сім збірних: Мексика, США, Німеччина, Аргентина, Франція, Норвегія та Колумбія. Усі ці збірні набрали по 6 очок у своїх групах.

П'ять збірних – Гаїті, Туреччина, Туніс, Йорданія та Панама – втратили шанси на вихід до 1/16 фіналу, програвши стартові дві зустрічі.

Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду став першим футболістом, який забивав на шести чемпіонатах світу. Легендарний португалець відзначався бодай одним забитим голом на чемпіонатах світу у 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 та 2026 роках.