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Гравець збірної Ірану може пропустити матч Чемпіонату світу через проблему з візою

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Гравець збірної Ірану може пропустити матч Чемпіонату світу через проблему з візою
Після вильоту на матч з Новою Зеландією Торабі (лівоурч) втратив можливість повернутися до США

Віза Торабі виявилася розрахованою лише на одну поїздку в США

У нападника збірної Ірану Мехді Торабі виникли проблеми із в'їздом до США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на O Globo Esportes.

Термін дії візи Торабі минув – тепер він може не зіграти у матчі другого туру Чемпіонату світу проти Бельгії

Всім гравцям збірної Ірану оформили багаторазові візи, але документ Мехді виявився розрахованим лише на одну поїздку.

Після вильоту на матч з Новою Зеландією форвард втратив можливість повернутися до Сполучених Штатів Америки, якщо тільки іранська влада не встигне оформити йому нову перепустку.

Нагадаємо, гра між Іраном та Новою Зеландією закінчилася результативною нічиєю.

Хід гри Іран – Нова Зеландія

Вже на 7-й хвилині гри Нова Зеландія вийшла вперед – Елайджа Джаст результативно замкнув скидання від Кріса Вуда. До перерви іранці встигли відквитатися: на 32-й хвилині Резаеян відновив рівновагу – 1:1.

У другому таймі знову спрацювала зв'язка Вуд – Джаст: на 54-й хвилині новозеландець вдруге вразив ворота і вивів свою команду уперед – 1:2. Проте вже на 64-й хвилині Мохебі красивим ударом головою після передачі з флангу від Резаеяна поновив рівний рахунок.

У кінцівці обидві команди шукали переможний гол, але зупинилися на бойовій нічиїй.

Чемпіонат світу 2026 з футболу. Група G

Іран – Нова Зеландія 2:2 (1:1)

  • Голи: Резаеян (32), Мохебі (64) – Джаст (7, 54)
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Standings provided by Sofascore

У наступному турі Іран зустрінеться з Бельгією 21 червня о 22:00 за київським часом, а Нова Зеландія 22 червня зіграє проти Єгипту о 04:00.

Теги: ЧС-2026 чемпіонат світу НОВИНИ ФУТБОЛУ

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