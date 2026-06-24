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Чемпіонат світу 2026: за підсумками другого туру визначено сім учасників плейоф

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Чемпіонат світу 2026: за підсумками другого туру визначено сім учасників плейоф
Збірна Франції обіграла Ірак і вийшла до плейоф Чемпіонату світу 2026
фото: Getty Images

З групи вже гарантовано вийшли: Мексика, США, Німеччина, Аргентина, Франція, Норвегія і Колумбія

Після матчів другого туру групового етапу Чемпіонату світу 2026 з футболу до 1/16 фіналу вже вийшли сім збірних. Про це повідомляє «Главком».

З 18 по 24 червня у США, Канаді та Мексиці відбулися матчі другого туру групового етапу Чемпіонату світу 2026. За цей період зіграно 24 матчі у 12 групах: 19 поєдинків завершилися перемогою однієї з команд, у ще 5 зустрічах було зафіксовано нічию.

За підсумками двох турів визначено 7 учасників плейоф турніру із 32: Мексика, США, Німеччина, Аргентина, Франція, Норвегія та Колумбія. Усі ці збірні набрали по 6 очок у своїх групах. П'ять збірних – Гаїті, Туреччина, Туніс, Йорданія та Панама – втратили шанси на вихід до 1/16 фіналу, програвши стартові дві зустрічі.

Матчі третього туру Чемпіонату світу 2026 відбудуться з 25 по 28 червня. Поєдинки однієї групи розпочинатимуться одночасно.

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Турнірна ситуація в групах Чемпіонату світу 2026 після 2-го туру:

  • Група A: Мексика (6), Південна Корея (3), Чехія (1), Південна Африка (1)
  • Група B: Канада (4), Швейцарія (4), Катар (1), Боснія і Герцеговина (1)
  • Група C: Бразилія (4), Марокко (4), Шотландія (3), Гаїті (0)
  • Група D: США (6), Австралія (3), Парагвай (3), Туреччина (0)
  • Група E: Німеччина (6), Кот-д'Івуар (3), Еквадор (1), Кюрасао (1)
  • Група F: Нідерланди (4), Японія (4), Швеція (3), Туніс (0)
  • Група G: Єгипет (4), Іран (2), Бельгія (2), Нова Зеландія (1)
  • Група H: Іспанія (4), Уругвай (2), Кабо-Верде (2), Саудівська Аравія (1)
  • Група I: Франція (6), Норвегія (6), Сенегал (0), Ірак (0)
  • Група J: Аргентина (6), Австрія (3), Алжир (3), Йорданія (0)
  • Група K: Колумбія (6), Португалія (4), ДР Конго (1), Узбекистан (0)
  • Група L: Англія (4), Гана (4), Хорватія (3), Панама (0)

До плейоф вийдуть збірні, які посядуть перше та друге місця в групі за підсумками трьох турів. Команда, що посіла третє місце, також збереже шанси на вихід, якщо увійде до числа 8 із 12 найкращих збірних, які посіли треті місця у своїх групах.

Нагадаємо, збірна Колумбії обіграла ДР Конго (1:0) у матчі другого туру групового етапу Чемпіонату світу 2026 і гарантувала собі путівку до наступного раунду змагань.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026

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