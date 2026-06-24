Чемпіонат світу 2026: за підсумками другого туру визначено сім учасників плейоф

З групи вже гарантовано вийшли: Мексика, США, Німеччина, Аргентина, Франція, Норвегія і Колумбія

Після матчів другого туру групового етапу Чемпіонату світу 2026 з футболу до 1/16 фіналу вже вийшли сім збірних. Про це повідомляє «Главком».

З 18 по 24 червня у США, Канаді та Мексиці відбулися матчі другого туру групового етапу Чемпіонату світу 2026. За цей період зіграно 24 матчі у 12 групах: 19 поєдинків завершилися перемогою однієї з команд, у ще 5 зустрічах було зафіксовано нічию.

За підсумками двох турів визначено 7 учасників плейоф турніру із 32: Мексика, США, Німеччина, Аргентина, Франція, Норвегія та Колумбія. Усі ці збірні набрали по 6 очок у своїх групах. П'ять збірних – Гаїті, Туреччина, Туніс, Йорданія та Панама – втратили шанси на вихід до 1/16 фіналу, програвши стартові дві зустрічі.

Матчі третього туру Чемпіонату світу 2026 відбудуться з 25 по 28 червня. Поєдинки однієї групи розпочинатимуться одночасно.

Турнірна ситуація в групах Чемпіонату світу 2026 після 2-го туру:

Група A : Мексика (6), Південна Корея (3), Чехія (1), Південна Африка (1)

: Мексика (6), Південна Корея (3), Чехія (1), Південна Африка (1) Група B : Канада (4), Швейцарія (4), Катар (1), Боснія і Герцеговина (1)

: Канада (4), Швейцарія (4), Катар (1), Боснія і Герцеговина (1) Група C : Бразилія (4), Марокко (4), Шотландія (3), Гаїті (0)

: Бразилія (4), Марокко (4), Шотландія (3), Гаїті (0) Група D : США (6), Австралія (3), Парагвай (3), Туреччина (0)

: США (6), Австралія (3), Парагвай (3), Туреччина (0) Група E : Німеччина (6), Кот-д'Івуар (3), Еквадор (1), Кюрасао (1)

: Німеччина (6), Кот-д'Івуар (3), Еквадор (1), Кюрасао (1) Група F : Нідерланди (4), Японія (4), Швеція (3), Туніс (0)

: Нідерланди (4), Японія (4), Швеція (3), Туніс (0) Група G : Єгипет (4), Іран (2), Бельгія (2), Нова Зеландія (1)

: Єгипет (4), Іран (2), Бельгія (2), Нова Зеландія (1) Група H : Іспанія (4), Уругвай (2), Кабо-Верде (2), Саудівська Аравія (1)

: Іспанія (4), Уругвай (2), Кабо-Верде (2), Саудівська Аравія (1) Група I : Франція (6), Норвегія (6), Сенегал (0), Ірак (0)

: Франція (6), Норвегія (6), Сенегал (0), Ірак (0) Група J : Аргентина (6), Австрія (3), Алжир (3), Йорданія (0)

: Аргентина (6), Австрія (3), Алжир (3), Йорданія (0) Група K : Колумбія (6), Португалія (4), ДР Конго (1), Узбекистан (0)

: Колумбія (6), Португалія (4), ДР Конго (1), Узбекистан (0) Група L: Англія (4), Гана (4), Хорватія (3), Панама (0)

До плейоф вийдуть збірні, які посядуть перше та друге місця в групі за підсумками трьох турів. Команда, що посіла третє місце, також збереже шанси на вихід, якщо увійде до числа 8 із 12 найкращих збірних, які посіли треті місця у своїх групах.

Нагадаємо, збірна Колумбії обіграла ДР Конго (1:0) у матчі другого туру групового етапу Чемпіонату світу 2026 і гарантувала собі путівку до наступного раунду змагань.