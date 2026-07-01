Проблеми з бензином у Росії зачепили союзну державу

Киргизстан почав шукати альтернативних постачальників пального після перебоїв із російськими поставками

Киргизстан зіткнувся з дефіцитом високооктанового бензину та розпочав переговори з кількома країнами щодо альтернативних поставок пального. Причиною стали проблеми на російському паливному ринку, від якого республіка залишається критично залежною. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на регіональну редакцію «Азаттик Азія» («Радіо Свобода»).

За інформацією видання, Міністерство енергетики Киргизстану веде переговори з профільними відомствами Росії, Білорусі, Азербайджану, Казахстану, Узбекистану та Туркменістану. Головна мета – забезпечити безперебійні поставки паливно-мастильних матеріалів і не допустити подальшого дефіциту на внутрішньому ринку.

Наразі Киргизстан імпортує з Росії близько 90–95% усього пального. Водночас на місцевих автозаправних станціях уже виникла нестача бензину марок АІ-95 та АІ-98.

За даними «Азаттик Азія», ситуація пов'язана з паливною кризою в самій Росії. Через регулярні удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах виробництво бензину скоротилося, що призвело до дефіциту пального та зростання цін.

Уряд Киргизстану повідомив, що вже вивчає альтернативні маршрути постачання, аби зменшити залежність від російського ринку.

Для стабілізації ситуації Кабінет міністрів запровадив низку заходів. Зокрема, з 25 травня до 30 вересня компанії, які займаються транспортуванням і реалізацією пального, отримуватимуть державні субсидії.

Крім того, нафтопереробному заводу «Джунда» доручено щомісяця виробляти 24 тис. тонн бензину. До кінця року цей показник планують збільшити до 50 тис. тонн.

Уряд країни розраховує, що такі кроки допоможуть уникнути перебоїв із постачанням пального та стабілізувати ситуацію на внутрішньому ринку.

Нагадаємо, останніми місяцями Росія зіткнулася з гострим дефіцитом бензину після серії українських ударів по нафтопереробних заводах. На цьому тлі Москва різко збільшила імпорт пального з Білорусі та почала закуповувати бензин в Індії. Зростання попиту на імпортні поставки вже призвело до суттєвого подорожчання білоруського бензину для російського ринку.