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Українські шахістки знялися з етапу Гран-прі в Індії: на змаганні виступатимуть росіянки

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Українські шахістки знялися з етапу Гран-прі в Індії: на змаганні виступатимуть росіянки
Титуловані українські шахістки сестри Музичук відмовилися брати участь у змаганні в Індії
фото з відкритих джерел

Організатори змагань вже замінили українських шахісток сестер Музичук на Ніно Баціашвілі та Вайшалі Рамешбабу

Міжнародна шахова федерація (ФІДЕ) оголосила про відмову найсильніших українських шахісток – сестер Анни та Марії Музичук – від змагань на третьому етапі Гран-Прі в індійському Нью-Делі. Про це йдеться на офіційному сайті організації. 

Українські гросмейстерки пропустять індійський етап Гран-Прі ФІДЕ. Найімовірніше, на цей крок титуловані сестри-шахістки пішли через участь у змаганнях двох росіянок – уродженки Львова Катерини Лагно та Олександри Горячкіної.

ФІДЕ причини відсутності сестер Музичук не озвучила. Натомість оперативно підшукала заміни українським шахісткам. Замість них у Нью-Делі змагатимуться грузинка Ніно Баціашвілі та господарка змагань Вайшалі Рамешбабу.

Водночас на зняття Анни та Марії Музичук відреагував тренер чинного чемпіона світу Карлсена. Петер Гейне Нільсен пов'язав відмову українок із допуском двох росіянок у час агресії РФ проти України. «Не повинно бути так, щоб відступали жертви», – заявив тренер.

Раніше Голова Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах дорікнув Національному олімпійському комітету України у тому, що він тисне спортивні організації з питання допуску росіян на турніри. 

Нагадаємо, що Федерація тенісу України закликала не бойкотувати змагання з росіянами. Українські тенісисти впевнені, що таке рішення стане санкцією не проти агресорів, а проти українців.

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Теги: російські спортсмени шахи спорт

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