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«Я захищатимусь». Експомічниця пригрозила судом 91-річному поету Вадиму Крищенку після розриву співпраці

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Вадим Крищенко та Інна Павленко співпрацювали 11 років
фото: Інна Павленко/Facebook

Інна Павленко відхрестилася від слів Вадима Крищенка

Колишня арт-директорка народного артиста України Вадима Крищенка, Інна Павленко, заявила, що звернулася до адвокатів через пояснення її звільнення, яке поет озвучив у коментарі «Главкому».

Інна Павленко не погоджується зі словами Вадима Крищенка та називає їх неправдою. «Шановні друзі і дописувачі! Відкрито відповідаю на ваші дзвінки і повідомлення стосовно інтерв'ю Вадима Крищенка в Главкомі. Я шокована ще раз, бо жодного слова правди там нема. Бачить Всевишній, я не хотіла чіпати особисту тему, але він виніс її на люди, без жодних доказів своїм словам», – написала вона.

За словами Інни Павленко, вона не може підтвердити те, що їхні стосунки з Вадимом Крищенком були «натягнутими» останнім часом. Це вона аргументувала спільними фото з Вадимом Дмитровичем, які датуються травнем та червнем цього року.

«Я захищатимусь». Експомічниця пригрозила судом 91-річному поету Вадиму Крищенку після розриву співпраці фото 1
фото: Інна Павленко/Facebook

«Натягнуті останнім часом відносини» зафіксовані на першому нашому фото з київської мерії 26 травня цього року і за місяць, 29 червня з Феофанії, де він годував мене черешнею «натягнуті останнім часом відносини», дійсно? І в цей час він «довго шукав нового арт-директора». Тобто от на цих фото, що нижче, ви бачите наші стосунки, а поза моєю спиною поет, за його ж твердженням, шукає нового арт-директора. Щирість і відданість зашкалює», – написала жінка.

«Я захищатимусь». Експомічниця пригрозила судом 91-річному поету Вадиму Крищенку після розриву співпраці фото 2
фото: Інна Павленко/Facebook

Як стверджує Інна Павленко, ці фото є доказом того, що непорозумінь, про які зазначив Вадим Крищенко в коментарі «Главкому», бути не могло.

«Я захищатимусь». Експомічниця пригрозила судом 91-річному поету Вадиму Крищенку після розриву співпраці фото 3
фото: Інна Павленко/Facebook

Разом із тим, колишня арт-директорка поета заявила, що вже звернулася до адвокатів. «Проте за публічну неправду треба відповідати у будь-якому віці. Мої адвокати вже працюють. Я захищатимусь», – зауважила Павленко.

Нагадаємо, в ексклюзивному коментарі «Главкому» народний артист України, легендарний поет-пісняр Вадим Крищенко розкрив причину розриву багаторічної співпраці зі своєю арт-директоркою Інною Павленко. Вадим Крищенко понад 10 років працював з Інною Павленко, яка вела його сторінки у соцмережах та розвивала YouTube-канал. 

До слова, Інна Павленко напередодні повідомила, що народний артист України Вадим Крищенко завершив з нею співпрацю після багатьох років спільної роботи та дружби. За словами Інни Павленко, вона дізналася про своє звільнення не особисто від Вадима Крищенка, а з його сторінки в соцмережах. Для жінки ця новина була неочікуваною. 

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Теги: культура скандал Вадим Крищенко

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