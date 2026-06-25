Погода може знову вплинути на проведення матчу збірної Франції на Чемпіонаті світу

Поєдинок Франція – Ірак затримали на більш як дві години через погодні умови у Філадельфії

Під час матчу збірних Франції та Норвегії у Фоксборо очікуються грози

Матч заключного туру групового етапу Чемпіонату світу з футболу між збірними Франції та Норвегії може бути припинений або відкладений через погодні умови. Як інформує «Главком», про це повідомляє Le Parisien із посиланням на метеорологічну службу.

Зустріч Норвегія – Франція має відбутися 26 червня у Фоксборо (США). Початок гри запланований на 22:00 за київським часом.

Згідно з останнім прогнозом погоди, у регіоні проведення поєдинку очікуються грози. Під час матчу можлива злива.

Поєдинок у групі I Чемпіонату світу 2026 з футболу Франція – Ірак затримали на більш як дві години через погодні умови у Філадельфії.

Майже одразу після завершення першого тайму, який Франція виграла з рахунком 1:0, диктор на стадіоні у Філадельфії повідомив про 15-хвилинну затримку з початком другої половини зустрічі. Причина – погіршення погодних умов у місті: потужна злива, сильний вітер.

Затримка у поновленні зустрічі тривала понад дві години.

Нагадаємо, що суперкомп'ютер назвав нового головного фаворита Чемпіонату світу.

Кого Opta вважає головним фаворитом мундіалю

Імовірність перемоги аргентинців у турнірі за версією Opta – 15,46%. У трійку лідерів також входять команди Франції (15,06%) та Іспанії (12,48%).

Рейтинг фаворитів на перемогу в Чемпіонаті світу за версією Opta

Аргентина – 15,46% Франція – 15,06% Іспанія – 12,48% Англія – 9,48% Португалія – 6,71% Німеччина – 6,60% Норвегія – 5,42% Бразилія – 4,56% Нідерланди – 4,26% США – 4,07%

Перед стартом мундіалю суперкомп'ютер вважав фаворитом збірну Іспанії. Після першого туру групового етапу – Францію.