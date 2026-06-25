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Погода може знову вплинути на проведення матчу збірної Франції на Чемпіонаті світу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Погода може знову вплинути на проведення матчу збірної Франції на Чемпіонаті світу
Поєдинок Франція – Ірак затримали на більш як дві години через погодні умови у Філадельфії
фото: Getty Images

Під час матчу збірних Франції та Норвегії у Фоксборо очікуються грози

Матч заключного туру групового етапу Чемпіонату світу з футболу між збірними Франції та Норвегії може бути припинений або відкладений через погодні умови. Як інформує «Главком», про це повідомляє Le Parisien із посиланням на метеорологічну службу.

Зустріч Норвегія – Франція має відбутися 26 червня у Фоксборо (США). Початок гри запланований на 22:00 за київським часом.

Згідно з останнім прогнозом погоди, у регіоні проведення поєдинку очікуються грози. Під час матчу можлива злива.

Поєдинок у групі I Чемпіонату світу 2026 з футболу Франція – Ірак затримали на більш як дві години через погодні умови у Філадельфії.

Майже одразу після завершення першого тайму, який Франція виграла з рахунком 1:0, диктор на стадіоні у Філадельфії повідомив про 15-хвилинну затримку з початком другої половини зустрічі. Причина – погіршення погодних умов у місті: потужна злива, сильний вітер.

Затримка у поновленні зустрічі тривала понад дві години.

Нагадаємо, що суперкомп'ютер назвав нового головного фаворита Чемпіонату світу

Кого Opta вважає головним фаворитом мундіалю

Імовірність перемоги аргентинців у турнірі за версією Opta – 15,46%. У трійку лідерів також входять команди Франції (15,06%) та Іспанії (12,48%).

Рейтинг фаворитів на перемогу в Чемпіонаті світу за версією Opta

  1. Аргентина – 15,46%
  2. Франція – 15,06%
  3. Іспанія – 12,48%
  4. Англія – 9,48%
  5. Португалія – 6,71%
  6. Німеччина – 6,60%
  7. Норвегія – 5,42%
  8. Бразилія – 4,56%
  9. Нідерланди – 4,26%
  10. США – 4,07%

Перед стартом мундіалю суперкомп'ютер вважав фаворитом збірну Іспанії. Після першого туру групового етапу – Францію.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026 чемпіонат світу

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