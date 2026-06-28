Збірна Англії після перерви дотиснула Панаму та виграла групу Чемпіонату світу 2026

Підопічні Томаса Тухеля оформили непросту перемогу

Національна команда Англії переграла збірну Панами (2:0) в третьому турі групового етапу Чемпіонату світу в квартеті L. Про це повідомляє «Главком».

«Три леви» взяли м'яч під контроль зі старту зустрічі. До середини тайму англійці змарнували дві нагоди. Рашфорд після зміщення в центр перевірив пильність кіпера з лінії штрафного, а згодом Москера зреагував і на удар Саки в ближній кут.

Після перерви на водопій осміліли панамці. Це Хосе Луїс Родрігес у швидкій атаці «канальників» не зумів переграти Пікфорда з меж штрафного. Англія відповіла кількома напівмоментами.

Спершу воротар упіймав м'яч після дальнього пострілу Андерсона. Далі двічі в епіцентрі подій опинився Рашфорд. Нападник не влучив у рамку головою після навісу з правого флангу, а потім пробив поруч зі стійкою прямим ударом зі штрафного.

Друга 45-хвилинка розпочалася веселіше. Кордоба з Андраде ледь не організували автогол після невдалої спроби Кейна пробити. Згодом Рашфорд після сольного проходу не влучив у ближній кут.

Панамська збірна відповіла моментом Хосе Луїса Родрігеса, який ледь не відправив м'яч у дальню дев'ятку з лінії штрафного. З ударом же Кейна під поперечину впорався голкіпер «канальників». Та в наступному моменті не врятував і він – Сака подав кутовий, а Беллінгем класно пробив із льоту.

Забитий м'яч додав «Трьом левам» натхнення і впевненості. Команда Томаса Тухеля продовжила атакувала та невдовзі подвоїла перевагу. Беллінгем опинився в штрафному ліворуч і виконав навіс на дальню стійку, а Кейн головою ефектно переправив м'яч у сітку.

Після такого подвійного удару в Панами залишилася одна локальна ціль – забити бодай гол на цьогорічному Мундіалі. Нагоду стати героєм нації отримав Діас, та після його удару з рикошетом м'яч просвистів повз ворота. Зрештою, більше голів глядачі не побачили.

Чемпіонат світу 2026. Група L

Панама – Англія – 0:2

Голи: Беллінгем, 62, Кейн, 67

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До слова, керманич збірної Франції Дідьє Дешам встановив рекорд чемпіонатів світу за кількістю перемог. Тепер в активі фахівця 17 звитяг на турнірі. Він перевершив німця Гельмута Шьона.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери дозволили росіянам приїхати на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.