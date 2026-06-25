Визначилася перша пара 1/16 фіналу Чемпіонату світу з футболу
Зустріч Канада – Південна Африка відбудеться 28 червня в Інглвуді (США)
Визначилася перша пара 1/16 фіналу Чемпіонату світу з футболу, який проходить у США, Канаді та Мексиці. Про це повідомляє «Главком».
Канада та Південна Африка сформували першу пару в плейоф мундіалю
Збірні Канади та Південної Африки зіграють у 1/16 фіналу чемпіонату світу 2026 року з футболу. Ці команди сформували першу пару в плейоф мундіалю.
Зустріч Канада – Південна Африка відбудеться 28 червня в Інглвуді (США). Початок гри о 22:00 за київським часом.
Обидві команди не грали на стадії 1/8 фіналу раніше, тож у цьому поєдинку визначиться команда, яка вперше у своїй історії увійде до шістнадцятки найкращих команд світу.
Нагадаємо, що суперкомп'ютер назвав нового головного фаворита Чемпіонату світу.
Кого Opta вважає головним фаворитом мундіалю
Імовірність перемоги аргентинців у турнірі за версією Opta – 15,46%. У трійку лідерів також входять команди Франції (15,06%) та Іспанії (12,48%).
Рейтинг фаворитів на перемогу в Чемпіонаті світу за версією Opta
- Аргентина – 15,46%
- Франція – 15,06%
- Іспанія – 12,48%
- Англія – 9,48%
- Португалія – 6,71%
- Німеччина – 6,60%
- Норвегія – 5,42%
- Бразилія – 4,56%
- Нідерланди – 4,26%
- США – 4,07%
Перед стартом мундіалю суперкомп'ютер вважав фаворитом збірну Іспанії. Після першого туру групового етапу – Францію.
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