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Визначилася перша пара 1/16 фіналу Чемпіонату світу з футболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Визначилася перша пара 1/16 фіналу Чемпіонату світу з футболу
Чемпіонат світу набирає обертів
фото: Getty Images

Зустріч Канада – Південна Африка відбудеться 28 червня в Інглвуді (США)

Визначилася перша пара 1/16 фіналу Чемпіонату світу з футболу, який проходить у США, Канаді та Мексиці. Про це повідомляє «Главком».

Канада та Південна Африка сформували першу пару в плейоф мундіалю

Збірні Канади та Південної Африки зіграють у 1/16 фіналу чемпіонату світу 2026 року з футболу. Ці команди сформували першу пару в плейоф мундіалю.

Зустріч Канада – Південна Африка відбудеться 28 червня в Інглвуді (США). Початок гри о 22:00 за київським часом.

Обидві команди не грали на стадії 1/8 фіналу раніше, тож у цьому поєдинку визначиться команда, яка вперше у своїй історії увійде до шістнадцятки найкращих команд світу. 

Нагадаємо, що суперкомп'ютер назвав нового головного фаворита Чемпіонату світу

Кого Opta вважає головним фаворитом мундіалю

Імовірність перемоги аргентинців у турнірі за версією Opta – 15,46%. У трійку лідерів також входять команди Франції (15,06%) та Іспанії (12,48%).

Рейтинг фаворитів на перемогу в Чемпіонаті світу за версією Opta

  1. Аргентина – 15,46%
  2. Франція – 15,06%
  3. Іспанія – 12,48%
  4. Англія – 9,48%
  5. Португалія – 6,71%
  6. Німеччина – 6,60%
  7. Норвегія – 5,42%
  8. Бразилія – 4,56%
  9. Нідерланди – 4,26%
  10. США – 4,07%

Перед стартом мундіалю суперкомп'ютер вважав фаворитом збірну Іспанії. Після першого туру групового етапу – Францію.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026 чемпіонат світу

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