Зустріч Канада – Південна Африка відбудеться 28 червня в Інглвуді (США)

Визначилася перша пара 1/16 фіналу Чемпіонату світу з футболу, який проходить у США, Канаді та Мексиці. Про це повідомляє «Главком».

Канада та Південна Африка сформували першу пару в плейоф мундіалю

Збірні Канади та Південної Африки зіграють у 1/16 фіналу чемпіонату світу 2026 року з футболу. Ці команди сформували першу пару в плейоф мундіалю.

Зустріч Канада – Південна Африка відбудеться 28 червня в Інглвуді (США). Початок гри о 22:00 за київським часом.

Обидві команди не грали на стадії 1/8 фіналу раніше, тож у цьому поєдинку визначиться команда, яка вперше у своїй історії увійде до шістнадцятки найкращих команд світу.

Нагадаємо, що суперкомп'ютер назвав нового головного фаворита Чемпіонату світу.

Кого Opta вважає головним фаворитом мундіалю

Імовірність перемоги аргентинців у турнірі за версією Opta – 15,46%. У трійку лідерів також входять команди Франції (15,06%) та Іспанії (12,48%).

Рейтинг фаворитів на перемогу в Чемпіонаті світу за версією Opta

Аргентина – 15,46% Франція – 15,06% Іспанія – 12,48% Англія – 9,48% Португалія – 6,71% Німеччина – 6,60% Норвегія – 5,42% Бразилія – 4,56% Нідерланди – 4,26% США – 4,07%

Перед стартом мундіалю суперкомп'ютер вважав фаворитом збірну Іспанії. Після першого туру групового етапу – Францію.