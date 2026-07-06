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Всі гравці з російських клубів завершили виступи на Чемпіонаті світу з футболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Всі гравці з російських клубів завершили виступи на Чемпіонаті світу з футболу
Збірна Бразилії, у складі якої були гравці з країни-агресора Росії, зазнала поразки в 1/8 фіналу
фото: Getty Images

На світовій першості не лишилося футболістів, які грають в країні-агресорі

Усі футболісти російських клубів завершили участь у Чемпіонаті світу 2026 року після поразки збірної Мексики від команди Англії (2:3) у матчі 1/8 фіналу. Про це повідомляє «Главком».

У заявці мексиканської команди були захисник московського «Локомотива» Сесар Монтес та півзахисник московського «Динамо» Луїс Чавес.

Після програшу норвежцям (1:2) на цій же стадії Чемпіонат світу залишили бразильці, за їхню національну команду виступали футболісти петербурзького «Зеніту» Дуглас Сантос та Луїс Енріке. Також у 1/8 парагвайці поступилися французам з рахунком 0:1, у складі збірної Парагваю грав захисник московського «Динамо» Хуан Касерес.

Отже, на світовій першості не лишилося футболістів, які грають в країні-агресорі.

Перша гра 1/4 фіналу Чемпіонату світу 2026 відбудеться 9 липня: о 23:00 за київським часом свій поєдинок проведуть збірні Франції та Марокко.

Марокко обіграло Канаду у матчі плейоф Чемпіонату світу 2026 з футболу.

У другому таймі Хакімі зі стандарту покотив під удар Унаї, який класним ударом поцілив у кут. 

За рахунку 0:1 Канада нічого не могла створити біля воріт суперника, який дуже грамотно захищався. Жодного результату не давали і стандарти. А от марокканці скористались черговим шансом. Стрімку контратаку завершив Унаї, який влучно пробив у верхній кут і оформив дубль. Через кілька хвилин Рахімі міг знімати всі питання, але влучив з-за меж штрафного у поперечину.

Нагадаємо, Франція перемогла Парагвай у напруженому матчі 1/8 Чемпіонату світу 2026.

Вирішальний епізод зустрічі стався на 67-й хвилині. Після того, як Дезіре Дуе увірвався до штрафного майданчика, проти нього порушив правила Густаво Гомес. Спочатку арбітр не призначив пенальті, однак після перегляду VAR змінив своє рішення та вказав на одинадцятиметрову позначку. До м'яча підійшов Кіліан Мбаппе, який холоднокровно пробив у правий нижній кут і відкрив рахунок.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу ЧС-2026

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