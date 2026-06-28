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Португалія розписала нічию з Колумбією у битві за перемогу в групі Чемпіонату світу 2026

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Португалія розписала нічию з Колумбією у битві за перемогу в групі Чемпіонату світу 2026
Фаворити групи подарували видовищний матч
фото: EFE

Суперники так і не змогли виявити сильнішого

Національна команда Колумбії звела внічию (0:0) поєдинок фінального туру групового етапу Чемпіонату світу в квартеті K проти збірної Португалії. Про це повідомляє «Главком».

У дебюті активнішими були латиноамериканці. До середини першої половини підопічні Нестора Лоренсо створили кілька моментів. Кордоба головою не влучив у рамку, а його удар у дальній кут парирував Кошта. Натомість Рубен Невеш виніс із лінії постріл Сантьяго Аріаса.

Португальці на першому відрізку били здалеку. Фернандеш із дистанції не влучив у ворота. Зате Роналду зі штрафного пробив по центру воріт, тож лише розім'яв кіпера. А ось після водопою команда Роберто Мартінеса додала в активності.

Варгас потягнув удар Фернандеша з меж карної зони. Рубен Невеш із середньої дистанції відправив м'яч поруч зі стійкою, а Фелікс після ауту пробив над поперечиною. Збірна Колумбії відповіла спробами Хамеса та Пуерти, що завершилися сейвами воротаря.

У другій 45-хвилинці впевненіше заграла Португалії. Утім, гострішими однаково були моменти «кав'ярників». Кошта впорався з дальніми ударами Лерми та Аріаса, а також парирував постріл Джона Аріаса з меж штрафного.

Від підопічних Мартінеса небезпека виникала передусім після стандартів. Зокрема, в одному з епізодів удар Далота дивом розминувся з дальнім кутом воріт колумбійців. Останні відповіли спробою Суареса боковими ножицями – повз ворота.

А в доданий арбітром час «кав'ярники» навіть відправили м'яч у сітку. Це Санчес головою замкнув навіс після розіграшу кутового, та в оборонця зафіксували офсайд. А от в наступній атаці португальців Леан ледь не поклав м'яч у дальній кут діагональним ударом.

Зрештою, ненудний матч суперники завершили без голів. Такий результат залишив команди на попередніх рубежах. Збірна Колумбії стала переможцем групи, а Португалія вийшла в плейоф із другої позиції.

Чемпіонат світу 2026. Група K

Колумбія – Португалія – 0:0

Standings provided by Sofascore

До слова, керманич збірної Франції Дідьє Дешам встановив рекорд чемпіонатів світу за кількістю перемог. Тепер в активі фахівця 17 звитяг на турнірі. Він перевершив німця Гельмута Шьона.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери дозволили росіянам приїхати на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026

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