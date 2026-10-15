Фінський легіонер клубу з Гатного вибив лідера російського тенісу з Чемпіонату Європи

Бенедек Олах створив одну з найбільшу сенсацій на континентальній першості з настільного тенісу

Фінський гравець Бенедек Олах (№807 світового рейтингу) у семи сетах вибив з Чемпіонату Європи з настільного тенісу одного з найбільших фаворитів турніру, росіянина Володимира Сидоренка. Про це повідомляє «Главком».

Апсет росіянина

Фінському гравцю, якому довелося подолати кваліфікацію, не особливо пощастило з сіткою. У першому ж раунді йому випав росіянин Володимир Сидоренко, який був одним з топсіяних турніру. Щоправда, ця світова першість складалася для нього максимально невдало: він вилетів у першому ж раунді змішаних пар, а в змішаних парах покинув континентальну першість у другому раунді.

Бенедек Олах весь матч був попереду: він лідирував 1-0, 2-1, 3-2 за партіями, але росіянину вдавалося його наздогнати. Але останній сет за традицією цього матчу пішов в актив саме фінського спортсмена, що дозволило йому завдати колишньому 16-му номеру світового рейтингу болючої поразки 4:3.

Настільний теніс. Чемпіонат Європи 2026. 1/32 фіналу

Бенедек Олах (Фінляндія) – Володимир Сидоренко (Росія) 3:4 (11-7, 9-11, 11-7, 9-11, 11-6, 8-11, 12-10)

У наступному раунді Бенедек Олах зіграє з румуном Едуардом Йонеску, якого він переміг у парному розряді на Чемпіонаті Європи 2026.

Зв'язок Олаха з Україною

Цікавим фактом у біографії є те, що Бенедект Олах активно грає у настільний теніс в Україні. Вітчизняні гравці називають його одним з найулюбленіших тенісистів, а також встигли охрестити його як «Містера Харизму». Він також зіграв на Клубному чемпіонаті Києва проти одного з доволі сильних захисників у Європі Ван Яна, який представляє Словаччину.

Особливо зрадів перемозі фіна його одноклубник Олександр Паламарчук, з яким Олах грав за Sport club "Гатне": Я стою у футболці, в якій ще пару тижнів тому Бенедек грав під обстрілами від ворожих шахедів у Києві, а сьогодні вибив з чемпіонату надію росії і відправив додому"

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Нагадаємо, що збірна Румунії з настільного тенісу стрибками на столі відсвяткувала медаль Чемпіонату світу.