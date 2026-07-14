У півфіналах Чемпіонату світу вперше в історії зіграють чотири найкращі збірні рейтингу ФІФА

Сьогодні, 14 липня, у 1/2 фіналу мундіалю Франція, яка очолює рейтинг ФІФА, зіграє з Іспанією, яка посідає в ньому третє місце

Чемпіонат світу, у якому вперше беруть участь 48 команд, завершиться 19 липня

Вперше в історії чемпіонатів світу з футболу в 1/2 фіналу турніру вийшли чотири команди, які посідають перші чотири рядки рейтингу Міжнародної федерації футболу (ФІФА). Про це повідомляє «Главком».

Сьогодні, 14 липня, у 1/2 фіналу мундіалю Франція, яка очолює рейтинг ФІФА, зіграє з Іспанією, яка посідає в ньому третє місце.

Завтра, 15 липня, Аргентина, що займає другий рядок, протистоятиме Англії, яка перебуває на четвертій сходинці.

Чемпіонат світу, у якому вперше беруть участь 48 команд, завершиться 19 липня.

Нагадаємо, збірна Франції продовжила свою переможну серію на Чемпіонаті світу 2026 з футболу, обігравши з рахунком 2:0 команду Марокко.

На 60-й хвилині Кіліан Мбаппе нарешті знайшов свій момент, красивим обвідним ударом із лівого кута штрафного влучивши під дальню стійку та відкривши рахунок.

Через шість хвилин Франція подвоїла перевагу. Мбаппе віддав передачу на Усмана Дембеле, який пробив із межі штрафного. Удар вийшов не надто сильним, однак через рикошет і закритий огляд Буну м'яч усе ж опинився в нижньому куті воріт.

Як повідомлялося, збірна Іспанії обіграла Бельгію у чвертьфіналі Чемпіонату світу 2026 з футболу.

На 88-й хвилині «фурія роха» забила вирішальний гол – Ламменс відбив перед собою удар Кубарсі і Меріно першим встиг на добивання.