Головна Спорт Новини
search button user button menu button

У півфіналах Чемпіонату світу вперше в історії зіграють чотири найкращі збірні рейтингу ФІФА

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
У півфіналах Чемпіонату світу вперше в історії зіграють чотири найкращі збірні рейтингу ФІФА
Сьогодні, 14 липня, у 1/2 фіналу мундіалю Франція, яка очолює рейтинг ФІФА, зіграє з Іспанією, яка посідає в ньому третє місце
фото: Getty Images

Чемпіонат світу, у якому вперше беруть участь 48 команд, завершиться 19 липня

Вперше в історії чемпіонатів світу з футболу в 1/2 фіналу турніру вийшли чотири команди, які посідають перші чотири рядки рейтингу Міжнародної федерації футболу (ФІФА). Про це повідомляє «Главком».

Сьогодні, 14 липня, у 1/2 фіналу мундіалю Франція, яка очолює рейтинг ФІФА, зіграє з Іспанією, яка посідає в ньому третє місце.

Завтра, 15 липня, Аргентина, що займає другий рядок, протистоятиме Англії, яка перебуває на четвертій сходинці.

Чемпіонат світу, у якому вперше беруть участь 48 команд, завершиться 19 липня. 

Нагадаємо, збірна Франції продовжила свою переможну серію на Чемпіонаті світу 2026 з футболу, обігравши з рахунком 2:0 команду Марокко.

На 60-й хвилині Кіліан Мбаппе нарешті знайшов свій момент, красивим обвідним ударом із лівого кута штрафного влучивши під дальню стійку та відкривши рахунок. 

Через шість хвилин Франція подвоїла перевагу. Мбаппе віддав передачу на Усмана Дембеле, який пробив із межі штрафного. Удар вийшов не надто сильним, однак через рикошет і закритий огляд Буну м'яч усе ж опинився в нижньому куті воріт.

Як повідомлялося, збірна Іспанії обіграла Бельгію у чвертьфіналі Чемпіонату світу 2026 з футболу

На 88-й хвилині «фурія роха» забила вирішальний гол – Ламменс відбив перед собою удар Кубарсі і Меріно першим встиг на добивання. 

Читайте також:

Теги: ФІФА чемпіонат світу ЧС-2026 НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Джордан Пікфорд залишив позаду легендарного кіпера
Воротар збірної Англії оновив національний рекорд на Чемпіонаті світу
12 липня, 14:57
Ерлінга Голанда (в центрі) намагатиметься зупинити стихія
Чвертьфінал Чемпіонату світу 2026 опинився під загрозою зриву
9 липня, 16:46
Кіліан Мбаппе змагається за титул найкращого бомбардира ЧС-2026
Франція – Марокко. Прогноз і анонс на матч 1/4 фіналу Чемпіонату світу 2026 Реклама
9 липня, 14:20
Майкл Олісе залишається під ризиком дискваліфікації
ФІФА ухвалила рішення щодо жовтої картки зірки збірної Франції на Чемпіонаті світу
8 липня, 18:28
Українські юнаки без втрат пройшли в 1/2 фіналу
Юнацька збірна України з перемогою над Італією вийшла в півфінал Чемпіонату Європи
5 липня, 19:55
Бельгійці зуміли вирватися зі скрутного становища
Бельгія оформила феєричну перемогу над Сенегалом в 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026
2 липня, 01:50
Дідьє Дешам виграв 17 матчів на чемпіонатах світу у якості тренера збірної Франції
Тренер збірної Франції встановив рекорд чемпіонатів світу за кількістю перемог
27 червня, 15:33
Віллем-Александр підтримав «Блакитну хвилю»
Король Нідерландів «запалив» у роздягальні збірної Кюрасао після сенсації на Чемпіонаті світу
21 червня, 12:45
Змагання у столиці Польщі пройдуть 20-21 червня
Збірна України з ампфутболу зіграє на міжнародному турнірі у Польщі
15 червня, 13:32

Новини

Дешам здивував, назвавши фаворита півфінального матчу мундіалю Іспанія – Франція
Дешам здивував, назвавши фаворита півфінального матчу мундіалю Іспанія – Франція
Захарова влаштувала істерику через звернення МЗС Литви до ЄС щодо турнірів за участю росіян
Захарова влаштувала істерику через звернення МЗС Литви до ЄС щодо турнірів за участю росіян
Екскапітану юнацької збірної Росії з хокею світить в'язниця за шахрайство
Екскапітану юнацької збірної Росії з хокею світить в'язниця за шахрайство
Двоє українців потрапили до символічної збірної юніорського Євро-2026 з футболу
Двоє українців потрапили до символічної збірної юніорського Євро-2026 з футболу
У півфіналах Чемпіонату світу вперше в історії зіграють чотири найкращі збірні рейтингу ФІФА
У півфіналах Чемпіонату світу вперше в історії зіграють чотири найкращі збірні рейтингу ФІФА
Ванат відновився після травми і повернувся до тренувань у загальній групі «Жирони»
Ванат відновився після травми і повернувся до тренувань у загальній групі «Жирони»

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
354K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 липня: ситуація на фронті
145K
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 липня 2026
94K
Мобілізований відмовився виконати наказ командира та не пішов на штурм: як його покарали
91K
Кремль назвав головну умову для завершення війни
49K
Військові колони з'являться на дорогах Польщі: що відбувається

Новини

З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua