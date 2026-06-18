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Слідами «Турана». Переможець Кубка Чехії отримав жорстке покарання через договірні матчі

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Слідами «Турана». Переможець Кубка Чехії отримав жорстке покарання через договірні матчі
Цього місяця у подібній справі УЄФА позбавив єврокубків азербайджанський ФК «Туран»
фото: ČTK

Команда отримала суттєві санкції за свою підозрілу діяльність

Володар Кубка Чехії, «Карвіна», виключений із Першої ліги та оштрафований на 10 мільйонів крон (близько 420 тисяч євро) через доведені факти маніпуляцій результатами матчів і спроб підкупу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Flashscore.

Повний бан для мера міста та гравців

Дисциплінарний комітет Футбольної асоціації Чехії встановив, що у 2024 році представники клубу намагалися вплинути на результат матчу проти «Чеське Будейовіце», а також двох перехідних поєдинків із «Вишковом», коли команда боролася за збереження місця в еліті.

Головною фігурою справи став мер Карвіни та представник клубу Ян Вольф. Його відсторонили від будь-якої футбольної діяльності на 12 років і оштрафували на 3 мільйони крон. Покарання також отримали п'ятеро футболістів клубу, яких дискваліфікували на термін від 15 місяців до 12 років.

Рокирування в єврокубках

Ще кілька тижнів тому «Карвіна» святкувала найбільший успіх у своїй історії – перемогу в Кубку Чехії, яка принесла команді путівку до єврокубків. Тепер цей тріумф фактично втратив будь-яке значення.

Після виключення клубу з єврокубкової кампанії відбудеться перерозподіл місць. «Вікторія» Пльзень підніметься до фінального кваліфікаційного раунду Ліги Європи, «Градець-Кралове» отримає місце у другому раунді відбору цього турніру, а «Яблонець» несподівано потрапить до кваліфікації Ліги конференцій.

«Якщо чесно, для нас це величезне полегшення і перевага – вийти одразу у фінальний раунд відбору замість другого. У цьому немає нічого нелогічного, але ми поки просто фокусуємося на початку підготовки», – стримано прокоментував ситуацію головний тренер «Пльзені» Мартін Гиський..

Шанс для аутсайдера ліги

Наслідки скандалу можуть змінити й склад учасників наступного сезону Першої ліги. Найбільшим бенефіціаром такого рішення може стати «Дукла» Прага, яка за спортивним принципом вилетіла до другого дивізіону.

У «Карвіни» та Яна Вольфа є п'ять днів для подання апеляції. Якщо вирок набуде чинності до 22 червня, саме «Дукла» збереже місце в еліті. Якщо ж апеляційний процес затягнеться, чеський чемпіонат може розпочати новий сезон у незвичному форматі – лише з 15 командами замість 16.

Нагадаємо, що УЄФА відсторонила від єврокубків азербайджанський клуб з російським тренером

Повідомляється, що «Туран Товуз» не може брати участь у Лізі конференцій сезону 2026/2027 через невідповідність критеріям допуску – за участь у діяльності, спрямованій на організацію або вплив на результат матчу на національному чи міжнародному рівні.

Теги: тренер договірні матчі НОВИНИ ФУТБОЛУ Чехія

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