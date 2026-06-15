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13 учасників Чемпіонату світу зробили спільну заяву з критикою на адресу президента УЄФА

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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13 учасників Чемпіонату світу зробили спільну заяву з критикою на адресу президента УЄФА
На Чемпіонаті світу виник новий скандал
фото: Getty Images

Чеферін стверджував, що збільшення кількості учасників Чемпіонату світу стане причиною появи нецікавих матчів

Тринадцять учасників Чемпіонату світу з футболу зробили спільну заяву з критикою на адресу президента УЄФА Александера Чеферіна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Athletic.

Чеферін стверджував, що збільшення кількості учасників Чемпіонату світу стане причиною появи нецікавих матчів.

Спільну заяву зробили федерації футболу Кабо-Верде, Кюрасао, Узбекистану, ДР Конго, Гаїті, Алжиру, Тунісу, Марокко, Єгипту, Гани, Сенегалу, ПАР та Кот-д'Івуару.

«Ми рішуче, але з повагою відкидаємо ці коментарі. Для наших країн не існує поняття неважливого матчу Чемпіонату світу.

Для Кабо-Верде, Кюрасао та Узбекистану вихід на Чемпіонат світу з футболу є історичним досягненням і втіленням мрії поколінь.

Для таких націй, як ДР Конго та Гаїті, повернення на найбільшу сцену футболу після довгої відсутності має особливе значення для мільйонів уболівальників, які чекали на цей момент роками, а в деяких випадках десятиліттями», – йдеться у заяві.

Також наголошується, що для багатьох країн участь у чемпіонаті світу – це не лише спортивне досягнення, а й момент натхнення для покоління, що прискорює розвиток футболу та створює спогади на все життя.

Як повідомлялося, Кот-д'Івуар вирвав перемогу над збірною Еквадору у грі Чемпіонату світу. Долю зустрічі вирішив один м'яч. Гол оформив півзахисник англійського «Манчестер Юнайтед» Діалло.

Нагадаємо, напередодні національна команда Японії врятувала нічию зі збірною Нідерландів на останніх хвилинах. У складі помаранчевих забили оборонець ван Дейк і нападник Саммервілл. Від японців відповіли хавбеки Накамура та Камада.

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Теги: Александр Чеферін чемпіонат світу НОВИНИ ФУТБОЛУ УЄФА

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