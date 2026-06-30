Математик Клемент вперше помилився з прогнозом щодо переможця Чемпіонату світу з футболу

Перед стартом турніру Клемент прогнозував тріумф на мундіалі збірної Нідерландів

Німецький математик Йоахім Клемент уперше не вгадав переможця Чемпіонату світу з футболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Der Spiegel.

Перед стартом турніру Клемент прогнозував тріумф на мундіалі збірної Нідерландів.

До цього німецький математик безпомилково визначав чемпіонів трьох попередніх мундіалів. У 2014 році він поставив на Німеччину, у 2018-му – на Францію, а перед чемпіонатом світу 2022 року спрогнозував перемогу Аргентини.

Для своїх розрахунків Клемент застосовує метод «реконструкційного аналізу», який враховує рівень добробуту країни, популярність футболу, а також елемент випадковості.

В інтерв'ю журналу математик пояснював свій вибір тим, що Нідерланди є «найсильнішою футбольною збірною, яка досі жодного разу не вигравала чемпіонат світу».

Водночас він припустив, що міг підсвідомо обрати менш імовірний сценарій, аби продемонструвати: навіть його прогнози не є безпомилковими.

Нагадаємо, стала відома перша пара 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу.

У 1/16 фіналу збірна Марокко у серії пенальті обіграла команду Нідерландів та у 1/8 фіналу зустрінеться з одними з господарів турніру – Канадою.

Зустріч Канада – Марокко відбудеться 4 липня у Х'юстоні (США).

Нагадаємо, збірна Канади на останніх хвилинах основного часу вирвала перемогу у Південної Африки в матчі 1/16 фіналу на Чемпіонаті світу 2026.

На 90+2-й хвилині Стівен Еуштакіу підхопив м'яч поблизу штрафного майданчика та потужним ударом низом у лівий кут прошив голкіпера, принісши Канаді таку бажану перемогу. Після цього південноафриканці вже не встигли відповісти, тож фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Канади з рахунком 1:0.

Як повідомлялося, Бразилія дотиснула Японію і вийшла в 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026.