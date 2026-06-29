Стало відомо, скільки вже здійснив перельотів президент ФІФА під час Чемпіонату світу

Джанні Інфантіно отримав критику від екологів за надмірну кількість перельотів під час ЧС-2026

Джанні Інфантіно встиг відвідати 24 матчі мундіалю

За перші два тижні Чемпіонату світу 2026 з футболу президент ФІФА Джанні Інфантіно відвідав 24 матчі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВВС.

Щоб встигати на поєдинки групового етапу, які проходили в різних містах США, Канади та Мексики, він здійснив 27 перельотів, провівши у повітрі понад 66 годин.

BBC Sport відстежують приватний літак, пов'язаний з ФІФА та Інфантіно. Відомо, що президент ФІФА кілька разів під час групового етапу відвідував по два матчі на день, часто у містах, розташованих за сотні кілометрів один від одного. У деякі дні він здійснював три окремі перельоти.

Найдовший переліт Інфантіно за перші два тижні становив 2800 миль (4507 км) – із Ванкувера до Майамі 13 червня – після перегляду матчу Австралії проти Туреччини.

Він також здійснював і більш короткі перельоти – 22 червня літак пролетів 92 милі (148 км) з Філадельфії до аеропорту в Нью-Джерсі. Інфантіно не був присутній на матчі, але наступного ранку дав інтерв'ю у студії Fox News у сусідньому Нью-Йорку, після чого того ж дня вилетів подивитися матчі у Бостоні та Торонто.

Подібна кількість подорожей на приватному літаку викликала значний резонанс та критику з боку екологів через величезні викиди вуглекислого газу. Перельоти Інфантіно покривалися за рахунок спонсорських домовленостей, що також стало підставою для дискусій.

Нагадаємо, президент ФІФА Джанні Інфантіно прокоментував паузи на водопій під час матчів мундіалю.

Обов'язкові паузи на водопій, по одній за тайм, почали діяти на Чемпіонату світу 2026. Раніше судді робили їх лише за екстремальної спеки. Тепер паузи обов'язкові навіть у прохолодну погоду. Це рішення зіткнулося з критикою з боку фанатів, експертів, а також чинних футболістів та тренерів.