Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Стало відомо, скільки вже здійснив перельотів президент ФІФА під час Чемпіонату світу

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Стало відомо, скільки вже здійснив перельотів президент ФІФА під час Чемпіонату світу
Джанні Інфантіно отримав критику від екологів за надмірну кількість перельотів під час ЧС-2026
фото: Getty Images

Джанні Інфантіно встиг відвідати 24 матчі мундіалю

За перші два тижні Чемпіонату світу 2026 з футболу президент ФІФА Джанні Інфантіно відвідав 24 матчі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВВС.

Щоб встигати на поєдинки групового етапу, які проходили в різних містах США, Канади та Мексики, він здійснив 27 перельотів, провівши у повітрі понад 66 годин.

BBC Sport відстежують приватний літак, пов'язаний з ФІФА та Інфантіно. Відомо, що президент ФІФА кілька разів під час групового етапу відвідував по два матчі на день, часто у містах, розташованих за сотні кілометрів один від одного. У деякі дні він здійснював три окремі перельоти.

Найдовший переліт Інфантіно за перші два тижні становив 2800 миль (4507 км) – із Ванкувера до Майамі 13 червня – після перегляду матчу Австралії проти Туреччини.

Читайте також 👉 Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

Він також здійснював і більш короткі перельоти – 22 червня літак пролетів 92 милі (148 км) з Філадельфії до аеропорту в Нью-Джерсі. Інфантіно не був присутній на матчі, але наступного ранку дав інтерв'ю у студії Fox News у сусідньому Нью-Йорку, після чого того ж дня вилетів подивитися матчі у Бостоні та Торонто.

Подібна кількість подорожей на приватному літаку викликала значний резонанс та критику з боку екологів через величезні викиди вуглекислого газу. Перельоти Інфантіно покривалися за рахунок спонсорських домовленостей, що також стало підставою для дискусій.

Нагадаємо, президент ФІФА Джанні Інфантіно прокоментував паузи на водопій під час матчів мундіалю. 

Обов'язкові паузи на водопій, по одній за тайм, почали діяти на Чемпіонату світу 2026. Раніше судді робили їх лише за екстремальної спеки. Тепер паузи обов'язкові навіть у прохолодну погоду. Це рішення зіткнулося з критикою з боку фанатів, експертів, а також чинних футболістів та тренерів.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026 Джанні Інфантіно

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іван Федик і його тренерський штаб покинули Рух
«Рух» звільнив весь тренерський штаб після виключення з Прем’єр-ліги
12 червня, 17:46
Потрапляння Гаїті на Чемпіонат світу може зупинити гуманітарний конфлікт у країні
Телевізори на вулицях і влада банд. Як Гаїті вболіватиме за свою збірну на Чемпіонаті світу
14 червня, 02:50
Віктор Коваленко продовжить мандри легіонера
Експівзахисник збірної України втретє за рік змінить клуб за кордоном
14 червня, 15:28
Канабіс легалізований у Канаді з 2018 року
Магазин з продажу канабісу в Торонто посварився з ФІФА через незвичний сувенір Чемпіонату світу
17 червня, 16:59
Ельє Ваї зіштовхнувся з нетиповими проблемами
Учасник Чемпіонату світу 2026 став фігурантом справи про договірні матчі – ЗМІ
18 червня, 14:45
Мігель Альмірон (із прикритим ротом) отримав вилучення в матчі ЧС-2026 Туреччина – Парагвай
Вперше в історії футболу гравця вилучили з поля за розмову із прикритим ротом
20 червня, 12:45
Збірна Норвегії на чолі з Мартіном Едегором дякує вболівальникам за шалену підтримку на ЧС-2026
Як Норвегія святкувала вихід до плейоф футбольного турніру. Фоторепортаж з Чемпіонату світу 2026
23 червня, 10:33
Таллес Бренер перейшов до ЛНЗ зі львівського «Руха»
ЛНЗ офіційно поповнив склад трьома новачками
23 червня, 14:19
Чемпіонат світу з футболу, у якому вперше беруть участь 48 команд, завершиться 19 липня
Стали відомі чотири пари 1/16 фіналу Чемпіонату світу з футболу
26 червня, 16:23

Новини

Стало відомо, скільки вже здійснив перельотів президент ФІФА під час Чемпіонату світу
Стало відомо, скільки вже здійснив перельотів президент ФІФА під час Чемпіонату світу
Збірна Франції подарувала 96-річній американській вболівальниці футболку Мбаппе
Збірна Франції подарувала 96-річній американській вболівальниці футболку Мбаппе
Росія отримає від УЄФА понад 2,6 млн євро виплат солідарності за сезон 2025/26
Росія отримає від УЄФА понад 2,6 млн євро виплат солідарності за сезон 2025/26
Нідерланди – Марокко. Прогноз і анонс на матч 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026
Нідерланди – Марокко. Прогноз і анонс на матч 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026
Футболіст збірної України залишив клуб і шукає нову команду за кордоном
Футболіст збірної України залишив клуб і шукає нову команду за кордоном
Головний тренер збірної України з баскетболу оцінив історичну перемогу над Литвою
Головний тренер збірної України з баскетболу оцінив історичну перемогу над Литвою

Новини

В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні спекотно: погода на 28 червня 2026
Вчора, 05:59
Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
23 червня, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
22 червня, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
22 червня, 13:24

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua