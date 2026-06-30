Нідерланди та Марокко у серії пенальті визначили учасника 1/8 фіналу Чемпіонату світу

Гра Нідерландів та Марокко стала справжньою спортивною драмою

У вівторок, 30 червня 2026 року, збірні Нідерландів та Марокко на арені «Естадіо BBVA» в мексиканському Монтерреї зіграли матч в рамках 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Передматчевий стан команд

Суперники пройшли груповий етап без поразок. Нідерландська збірна стартувала з нічиєї проти Японії (2:2). Голами в складі команди Рональда Кумана відзначилися оборонець ван Дейк і нападник Саммервілл. Далі помаранчеві розтрощили збірну Швеції (5:1) з дублями форварда Броббі та нападника Гакпо, а також забитим м'ячем того ж Саммервілла. На фініші нідерландці переграли Туніс (3:1). Голи до свого активу записали Броббі та оборонець ван Геке. Ще один м'яч – автогол тунісця Скірі.

Натомість марокканці на старті групового етапу розписали мирову з Бразилією (1:1). Голом відзначився форвард Сайбарі. Потім підопічні Мохамеда Уахбі переграли збірну Шотландії (1:0) зусиллями того ж Сайбарі. У фінальному турі групового етапу Марокко переграло гаїтян (4:2). Забиті м'ячі до свого активу записали оборонець Хакімі, невтомний Сайбарі, нападник Рахімі та півзахисник Яссін.

Хід гри

Гакпо на 72-й хвилині після передачі Саммервіла відкрив рахунок та вивів Нідерланди вперед.

Марокко все ж вдалося врятуватися наприкінці гри. Подачу з лівого флангу Тальбі влучним ударом головою перетворив на гол Діоп.

На початку додаткового часу Рахімі міг забити для Марокко ще один гол, але Вербрюгген суперсейвом врятував Нідерланди.

Отже, вирішення долі переможця гри відбулося в серії пенальті.

Першим пробивав Тен Копмайнерс, який бездоганно вдарив під саму стійку, не залишивши жодних шансів марокканському голкіперу. У відповідь Ніл Ель Айнауї не скористався своєю нагодою, поціливши у поперечину.

Джастін Клюйверт також перевірив на міцність каркас воріт. Вербрюгген начебто відбив удар Суф'яна Рахімі, але ногою випадково все ж відправив м'яч у власні ворота.

Надалі Ваут Веггорст і Тальбі безпомилково реалізували свої спроби, тоді як Юррієн Тімбер пробив повз ціль. Після цього до позначки підійшов Ашраф Хакімі, однак і він поцілив у стійку.

Крісенсіо Саммервілл також не зміг переграти Яссіна Буну, який парирував його удар. Вирішальне слово залишилося за Сайбрі, який холоднокровно реалізував свій пенальті та приніс Марокко путівку до 1/8 фіналу.

Чемпіонат світу. 1/16 фіналу

Нідерланди – Марокко 1:1 (0:0), (серія пенальті 2:3)

Голи: Гакпо (72) – Діоп (90+1)

У 1/8 фіналу мундіалю Марокко зіграє з Канадою.

Нагадаємо, збірна Канади на останніх хвилинах основного часу вирвала перемогу у Південної Африки в матчі 1/16 фіналу на Чемпіонаті світу 2026.

Як повідомлялося, Бразилія дотиснула Японію і вийшла в 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026.