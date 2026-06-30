Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Нідерланди та Марокко у серії пенальті визначили учасника 1/8 фіналу Чемпіонату світу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Нідерланди та Марокко у серії пенальті визначили учасника 1/8 фіналу Чемпіонату світу
Нідерланди та Марокко зійшлися у поєдинку 1/16 фіналу світової першості
фото: Getty Images

Гра Нідерландів та Марокко стала справжньою спортивною драмою

У вівторок, 30 червня 2026 року, збірні Нідерландів та Марокко на арені «Естадіо BBVA» в мексиканському Монтерреї зіграли матч в рамках 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Передматчевий стан команд

Суперники пройшли груповий етап без поразок. Нідерландська збірна стартувала з нічиєї проти Японії (2:2). Голами в складі команди Рональда Кумана відзначилися оборонець ван Дейк і нападник Саммервілл. Далі помаранчеві розтрощили збірну Швеції (5:1) з дублями форварда Броббі та нападника Гакпо, а також забитим м'ячем того ж Саммервілла. На фініші нідерландці переграли Туніс (3:1). Голи до свого активу записали Броббі та оборонець ван Геке. Ще один м'яч – автогол тунісця Скірі.

Натомість марокканці на старті групового етапу розписали мирову з Бразилією (1:1). Голом відзначився форвард Сайбарі. Потім підопічні Мохамеда Уахбі переграли збірну Шотландії (1:0) зусиллями того ж Сайбарі. У фінальному турі групового етапу Марокко переграло гаїтян (4:2). Забиті м'ячі до свого активу записали оборонець Хакімі, невтомний Сайбарі, нападник Рахімі та півзахисник Яссін.

Хід гри

Гакпо на 72-й хвилині після передачі Саммервіла відкрив рахунок та вивів Нідерланди вперед.

Марокко все ж вдалося врятуватися наприкінці гри. Подачу з лівого флангу Тальбі влучним ударом головою перетворив на гол Діоп.

На початку додаткового часу Рахімі міг забити для Марокко ще один гол, але Вербрюгген суперсейвом врятував Нідерланди.

Отже, вирішення долі переможця гри відбулося в серії пенальті.

Першим пробивав Тен Копмайнерс, який бездоганно вдарив під саму стійку, не залишивши жодних шансів марокканському голкіперу. У відповідь Ніл Ель Айнауї не скористався своєю нагодою, поціливши у поперечину.

Джастін Клюйверт також перевірив на міцність каркас воріт. Вербрюгген начебто відбив удар Суф'яна Рахімі, але ногою випадково все ж відправив м'яч у власні ворота.

Надалі Ваут Веггорст і Тальбі безпомилково реалізували свої спроби, тоді як Юррієн Тімбер пробив повз ціль. Після цього до позначки підійшов Ашраф Хакімі, однак і він поцілив у стійку.

Крісенсіо Саммервілл також не зміг переграти Яссіна Буну, який парирував його удар. Вирішальне слово залишилося за Сайбрі, який холоднокровно реалізував свій пенальті та приніс Марокко путівку до 1/8 фіналу.

Чемпіонат світу. 1/16 фіналу

Нідерланди – Марокко 1:1 (0:0), (серія пенальті 2:3)

  • Голи: Гакпо (72) – Діоп (90+1)

У 1/8 фіналу мундіалю Марокко зіграє з Канадою.

Нагадаємо, збірна Канади на останніх хвилинах основного часу вирвала перемогу у Південної Африки в матчі 1/16 фіналу на Чемпіонаті світу 2026.

Як повідомлялося, Бразилія дотиснула Японію і вийшла в 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу ЧС-2026

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

До змагання, яке проходитиме з 3-го по 9 червня у Хорватії, готуватимуться 24 футболісти
Став відомий склад збірної України з футболу U-18 на турнір у Хорватії
3 червня, 11:34
Александер Сьорлот близький до зміни прописки
«Ювентус» узгодив контракт із бомбардиром збірної Норвегії – інсайдер
7 червня, 17:30
Едерсон витягнув щасливий квиток перед Мундіалем
Збірна Бразилії екстрено замінила футболіста перед Чемпіонатом світу 2026
8 червня, 11:55
Під приціл ФІФА потрапила збірна Гаїті, яка лише вдруге в історії виступить на світовій першості з футболу
ФІФА заборонила форму однієї з країн-учасниць Чемпіонату світу
11 червня, 01:14
Мігел Кампуш залишив «Олександрію» вільним агентом
«Олександрія» попрощалась з лідером після вильоту в Першу лігу
11 червня, 15:53
Ліонель Мессі результативно розпочав Кубок світу
Аргентина – Австрія. Прогноз і анонс на матч групового етапу Чемпіонату світу 2026 Реклама
22 червня, 12:30
Златану не сподобалася гра Бельгія – Іран
Легендарний футболіст заснув під час гри Чемпіонату світу Бельгія – Іран
22 червня, 09:59
Південна Африка вперше в історії вийшла до плейоф Чемпіонату світу з футболу
Південна Африка святкує успіх у «південному» дербі проти Південної Кореї на Чемпіонаті світу 2026
25 червня, 06:11
Сенегал переміг Ірак у грі Чемпіонату світу
Сенегал – Ірак: результат гри Чемпіонату світу
27 червня, 00:06

Новини

Нідерланди та Марокко у серії пенальті визначили учасника 1/8 фіналу Чемпіонату світу
Нідерланди та Марокко у серії пенальті визначили учасника 1/8 фіналу Чемпіонату світу
Велика сенсація! Німеччина вилетіла від Парагваю в 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026
Велика сенсація! Німеччина вилетіла від Парагваю в 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026
Трилер у Лондоні. Ястремська пробилася до другого кола Вімблдону
Трилер у Лондоні. Ястремська пробилася до другого кола Вімблдону
Бразилія дотиснула Японію і вийшла в 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026
Бразилія дотиснула Японію і вийшла в 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026
Бразилія перемогла Японію в 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026
Бразилія перемогла Японію в 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026
Олійникова без шансів програла на старті Вімблдону 2026
Олійникова без шансів програла на старті Вімблдону 2026

Новини

В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
Сьогодні, 05:59
Вибухи в окупованому Донецьку, замах на українського олігарха у Монако: головне за ніч 30 червня
Сьогодні, 05:35
В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
Вчора, 05:59
В Україні спекотно: погода на 28 червня 2026
28 червня, 05:59
Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
23 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua