Англійський футболіст постав перед судом за побиття своєї дівчини: яке покарання отримав

Джордон Айб повністю визнав свою провину

Колишнього вінгера «Ліверпуля» Джордона Айба визнали винним у нападі на його колишню дівчину Емі Мейсон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Покарання Айбу

Інцидент стався 14 грудня 2025 року біля будинку Мейсон у Ламбеті, на півдні Лондона. Як встановив суд, пара, яка перебувала у стосунках із перервами з кінця 2024 року, зустрілася через гроші, які жінка вимагала від Айба. Під час суперечки вона назвала футболіста «наркоманом», після чого він схопив її за руку, а потім за волосся та вирвав косу.

У п’ятницю Кройдонський магістратський суд призначив Айбу 12 місяців громадського покарання, 80 годин неоплачуваних робіт і 27 днів реабілітаційних заходів. Також футболіст має сплатити 764 фунти стерлінгів – у цю суму входять штраф, судовий збір та обов’язковий збір потерпілої сторони.

Як відреагував футболіст?

Айб визнав провину за звинуваченням у нападі, що спричинив фактичні тілесні ушкодження, ще в липні 2026 року. До цього, у березні, він заперечував свою провину.

Під час засідання футболіст, який представляв себе сам, висловив каяття за скоєне. «Я зробив серйозну помилку. Я розумію, що це неправильно. Я щиро шкодую про це. Мені довелося подивитися на себе в дзеркало. Я не можу змінити те, що зробив, але беру на себе відповідальність за те, що робитиму далі», – заявив Айб.

За словами прокурора, напад суттєво вплинув на впевненість його дівчини у собі, її самооцінку та психологічний стан. Водночас вона додала, що, попри страх, який залишився після нападу, відчуває співчуття до Айба, а прощення стало частиною її відновлення.

Айб найбільше відомий виступами за «Ліверпуль», до першої команди якого пробився у 2012 році. За мерсисайдців він провів 58 матчів, забив чотири голи та віддав сім результативних передач. Після цього англієць грав за «Борнмут», «Дербі Каунті» та «Бірмінгем». Останнім клубом Айба був болгарський «Локомотив» із Софії, який він залишив у червні 2026 року. Наразі він перебуває у статусі вільного агента.

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