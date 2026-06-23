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Як Норвегія святкувала вихід до плейоф футбольного турніру. Фоторепортаж з Чемпіонату світу 2026

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Як Норвегія святкувала вихід до плейоф футбольного турніру. Фоторепортаж з Чемпіонату світу 2026
Збірна Норвегії на чолі з Мартіном Едегором дякує вболівальникам за шалену підтримку на ЧС-2026
фото: Getty Images

Футболісти долучилися до флешмобу з «веслуванням»

Збірна Норвегії вийшла у плейоф Чемпіонату світу 2026 з футболу і яскраво відсвяткувала цей успіх. Про це повідомляє «Главком».

У другому турі Норвегія обіграла Сенегал (3:2) і набрала 6 очок. Дубль в цьому поєдинку оформив форвард норвежців Ерлінг Голанд і допоміг своїй команді достроково вийти у плейоф Чемпіонату світу 2026.

Одразу після матчу норвежці відсвяткувала достроковий вихід у наступний раунд турніру. Головною фішкою святкування став вірусний флешмоб. Сотні фанів прямо на трибунах і за межами стадіонів сіли рядами та синхронно «веслували» уявними веслами. Цей перформанс швидко розлетівся в соціальних мережах і став візитною карткою норвезьких уболівальників. До флешмобу долучилися і футболісти збірної Норвегії, які прямо на полі також почали «веслувати» під ритм барабану. 

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На весь екран
Норвегія уперше за 28 років зіграє в плейоф Чемпіонату світу
фото: Getty Images

Згодом норвезькі футболісти підійшли до трибун, щоб віддячити своїм відданим прихильникам за шалену підтримку, яка супроводжувала команду протягом усього групового етапу. У соцмережах жартують, що приїзд тисяч норвезьких фанів став наймасштабнішим «вторгненням вікінгів» до Північної Америки.

Трибуни норвежців стали потужним дванадцятим гравцем матчів своєї команди
Трибуни норвежців стали потужним дванадцятим гравцем матчів своєї команди
фото: Getty Images
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Норвежці лише вчетверте грають на Чемпіонаті світу і вдруге проходять груповий етап – досі їм це вдавалося лише у 1998 році.

Нагадаємо, Чемпіонат світу 2026 вперше зіткнувся з прямим впливом негоди. Матч другого туру групового етапу між Францією та Іраком у Філадельфії призупинили на дві години через потужну грозу та загрозу торнадо.

Попри попередження синоптиків про можливі зливи та шквали, гра розпочалася за графіком. Уже під час першого тайму над стадіоном «Лінкольн Файненшел Філд» почалася сильна злива. Французи встигли вийти вперед завдяки голу Кіліана Мбаппе, який забив свій третій м’яч на турнірі, однак після перерви матч не поновився.

Одразу після завершення першого тайму на табло стадіону з’явилося повідомлення про наближення небезпечної грози. Уболівальників евакуювали з відкритих секторів у внутрішні приміщення арени, а футболісти та судді залишилися в роздягальнях. 

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Норвегія ЧС-2026

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