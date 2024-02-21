Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Еліна Світоліна поступилася першій ракетці світу в матчі 1/8 фіналу

Катерина Іванова
glavcom.ua
Еліна Світоліна поступилася першій ракетці світу в матчі 1/8 фіналу
Світоліна вперше перемогла Швьонтек на Вімблдоні 2023 року
фото: Kirsty Wigglesworth / AP Photos

Перша ракетка України зупинилася за крок від чвертьфіналу

Еліна Світоліна завершила виступи на турнірі WTA 1000 в Дубаї. У матчі 1/8 фіналу українка поступилася лідерці світового рейтингу Ізі Швьонтек. Про це повідомляє Суспільне.Спорт.

Світоліна та Швьонтек вперше зустрічалися між собою на хардовому корті. Досі суперниці обмінювалися перемогами на двох інших покриттях: полька перемогла на ґрунті в Римі, а українка вибила суперницю на траві Вімблдона-2023.

Нагадаємо, що від початку змагань в ОАЕ перша ракетка України до сьогодні не втрачала жодного сету: в двох партіях перемогла Ангеліну Калініну та німкеню Татьяну Марію. Загалом від початку року в доробку Еліни – дев'ять перемог в 11 матчах.

Резьтат матчу означає, що остання українка вибула з турніру WTA 1000 в Дубаї. Решта українок – Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна – програли в першому раунді, а Леся Цуренко з Мартою Костюк знялися з турніру напередодні стартового кола.

У режимі реального часу Еліна завершує турнір на 16-й сходинці світового рейтингу WTA – після двох перемог у Дубаї вона здійснила стрибок на чотири позиції з 20-го місця.

Нагадаємо, Світоліна перемогла в українському дербі на великому турнірі у Дубаї.

Стало відомо, що одразу чотири українські тенісистки вперше увійшли до топ-30 світового рейтингу.

Читайте також:

Теги: спорт Еліна Світоліна Леся Цуренко Даяна Ястремська Ангеліна Калініна українка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Христина Дмитренко - бронзова призерка чемпіонату Європи з біатлону у спринті
Українка виграла «бронзу» на Чемпіонаті Європи з біатлону
26 сiчня, 17:26
Чемпіон XІІ зимових Паралімпійських ігор з лижних перегонів Максим Яровий
Зеленський призначив стипендії чемпіонам Паралімпійських та Дефлімпійських ігор
26 сiчня, 19:40
Олімпійські Ігри-2024 відбудуться 26 липня 2024 року у Парижі
Спортсмени просять не допустити росіян, які підтримують війну, до Олімпійських Ігор-2024
2 лютого, 01:50
17 лютого бій за звання абсолютного чемпіона світу між Усиком та Ф'юрі не відбудеться
Бій Олександра Усика з Тайсоном Ф'юрі відкладено
2 лютого, 20:18
Артем Прима та Дмитро Підручний
Чемпіонат світу з біатлону-2024: яке місце посіла українська команда в першій гонці
7 лютого, 19:45
Через те, що формат Ліги націй 2024/25 зазнав змін, то тепер фінальне місце збірної України у квартеті буде важливим у будь-якому разі
Стало відомо, хто став суперником України у Лізі націй
8 лютого, 20:19
Президент Федерації лижних гонок Росії Олена Вяльбе
Російська чемпіонка «наплювала» на мера норвезького міста
5 лютого, 17:54
Міжнародна федерація не допустила збірну Білорусі до відбору на Олімпіаду-2026 в хокеї
Міжнародна федерація не допустила збірну Білорусі до відбору на Олімпіаду-2026 в хокеї
13 лютого, 00:45
На останньому етапі Христина Дмитренко безпомилково пройшла «лежку», показавши найкращий результат за швидкострільністю
Україна посіла п'яте місце у жіночій естафеті на чемпіонаті світу з біатлону
17 лютого, 16:51

Новини

Еліна Світоліна поступилася першій ракетці світу в матчі 1/8 фіналу
Еліна Світоліна поступилася першій ракетці світу в матчі 1/8 фіналу
Україна завершила чемпіонат світу з біатлону без нагород
Україна завершила чемпіонат світу з біатлону без нагород
Українські спортивні гімнасти здобули три нагороди на етапі Кубка світу
Українські спортивні гімнасти здобули три нагороди на етапі Кубка світу
ЧС-2024 з біатлону: яке місце посіла Україна
ЧС-2024 з біатлону: яке місце посіла Україна
Пора змінювати клуб? Мудрик втретє поспіль провів матч «Челсі» у запасі
Пора змінювати клуб? Мудрик втретє поспіль провів матч «Челсі» у запасі
Плавець Владислав Бухов здобув перше в історії України «золото» чемпіонату світу
Плавець Владислав Бухов здобув перше в історії України «золото» чемпіонату світу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
72K
Проблеми у відносинах із Польщею. Історик Грицак дав пораду українцям
33K
Скільки військових ЗСУ потрапили в полон в Авдіївці: дані The New York Times
23K
Блокада кордону: Польща виставила нові умови Україні
11K
«Розбомблений» Таллінн: мешканці столиці Естонії шоковані
9237
Данілов пояснив, чому польські фермери блокують кордон із Україною
8256
Головний конкурент Путіна на виборах визнав, що втік в одну з країн Азії

Новини

«Справа Пашинського». Пряма трансляція з Вищого антикорупційного суду
Сьогодні, 16:13
«Метінвест» спрямував на розвиток тактичної медицини майже 15 млн грн
Сьогодні, 13:58
Україна впустила до себе американського лобіста Новинського та Московської церкви (фото)
Сьогодні, 13:09
Справа Пашинського. Асоціація підприємств оборонпрому звернулася до Вищого антикорупційого суду
Сьогодні, 11:05
США готують пакет санкцій проти РФ, окупанти вивозять знищену техніку з Авдіївки: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
Хмарно, невеликі опади: прогноз погоди на 21 лютого
Сьогодні, 04:51

Прес-релізи

Вже 546 дітей безкоштовно навчаються програмуванню на курсах Scratch від Favbet Foundation та Code Club Україна
Вже 546 дітей безкоштовно навчаються програмуванню на курсах Scratch від Favbet Foundation та Code Club Україна
20 лютого, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua