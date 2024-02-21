Еліна Світоліна поступилася першій ракетці світу в матчі 1/8 фіналу

Перша ракетка України зупинилася за крок від чвертьфіналу

Еліна Світоліна завершила виступи на турнірі WTA 1000 в Дубаї. У матчі 1/8 фіналу українка поступилася лідерці світового рейтингу Ізі Швьонтек. Про це повідомляє Суспільне.Спорт.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Світоліна та Швьонтек вперше зустрічалися між собою на хардовому корті. Досі суперниці обмінювалися перемогами на двох інших покриттях: полька перемогла на ґрунті в Римі, а українка вибила суперницю на траві Вімблдона-2023.

Нагадаємо, що від початку змагань в ОАЕ перша ракетка України до сьогодні не втрачала жодного сету: в двох партіях перемогла Ангеліну Калініну та німкеню Татьяну Марію. Загалом від початку року в доробку Еліни – дев'ять перемог в 11 матчах.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Резьтат матчу означає, що остання українка вибула з турніру WTA 1000 в Дубаї. Решта українок – Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна – програли в першому раунді, а Леся Цуренко з Мартою Костюк знялися з турніру напередодні стартового кола.

У режимі реального часу Еліна завершує турнір на 16-й сходинці світового рейтингу WTA – після двох перемог у Дубаї вона здійснила стрибок на чотири позиції з 20-го місця.

Нагадаємо, Світоліна перемогла в українському дербі на великому турнірі у Дубаї.

Стало відомо, що одразу чотири українські тенісистки вперше увійшли до топ-30 світового рейтингу.