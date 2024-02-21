Еліна Світоліна поступилася першій ракетці світу в матчі 1/8 фіналу
Перша ракетка України зупинилася за крок від чвертьфіналу
Еліна Світоліна завершила виступи на турнірі WTA 1000 в Дубаї. У матчі 1/8 фіналу українка поступилася лідерці світового рейтингу Ізі Швьонтек. Про це повідомляє Суспільне.Спорт.
Світоліна та Швьонтек вперше зустрічалися між собою на хардовому корті. Досі суперниці обмінювалися перемогами на двох інших покриттях: полька перемогла на ґрунті в Римі, а українка вибила суперницю на траві Вімблдона-2023.
Нагадаємо, що від початку змагань в ОАЕ перша ракетка України до сьогодні не втрачала жодного сету: в двох партіях перемогла Ангеліну Калініну та німкеню Татьяну Марію. Загалом від початку року в доробку Еліни – дев'ять перемог в 11 матчах.
Резьтат матчу означає, що остання українка вибула з турніру WTA 1000 в Дубаї. Решта українок – Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна – програли в першому раунді, а Леся Цуренко з Мартою Костюк знялися з турніру напередодні стартового кола.
У режимі реального часу Еліна завершує турнір на 16-й сходинці світового рейтингу WTA – після двох перемог у Дубаї вона здійснила стрибок на чотири позиції з 20-го місця.
Нагадаємо, Світоліна перемогла в українському дербі на великому турнірі у Дубаї.
Стало відомо, що одразу чотири українські тенісистки вперше увійшли до топ-30 світового рейтингу.
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