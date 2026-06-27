Чемпіонат світу 2026: підсумкова турнірна таблиця групи I
Матчі квартету I не порадували вболівальників сенсаційними результатами
Команди квартету I (Франція, Норвегія, Сенегал та Ірак) завершили боротьбу на груповому етапі чемпіонату світу з футболу. Про це повідомляє «Главком».
Підсумкова таблиця групи I
Турнірні перспективи команд
Франція у першому раунді плейоф зустрінеться з третім місцем з груп C (Шотландія), D (Парагвай), F (Швеція), G чи H. Варто зазначити, що у групах G та Н зіграно лише два тури, тому команди, які в них посядуть треті місця наразі не визначені.
Норвегія свого суперника вже знає – вікінги зіграють проти Кот-д'Івуару.
Сенегал набрав три очки та завершив груповий етап із різницею м'ячів 8:6, зберігши непогані шанси на вихід до плейоф із третього місця. Однак, доля африканської команди тепер залежить від результатів матчів в інших групах.
Ірак з трьома поразками завершив боротьбу на мундіалі.
Рейтинг третіх місць
Нагадаємо, визначилися перші чотири пари 1/16 фіналу Чемпіонату світу з футболу.
1/16 фіналу Чемпіонату світу
- Південна Африка – Канада
- Нідерланди – Марокко
- США – Боснія та Герцеговина
- Бразилія – Японія
Перший поєдинок 1/16 фіналу мундіалю буде зіграний у неділю, 28 червня. У ньому зіграють Канада та Південна Африка. Зустріч відбудеться в Інглвуді (США). Початок гри о 22:00 за київським часом.
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