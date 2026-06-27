Визначилися дев'ять пар 1/16 фіналу Чемпіонату світу з футболу
Перша гра 1/16 фіналу світової першості буде зіграна у неділю, 28 червня
Стали відомі дев'ять пар 1/16 фіналу Чемпіонату світу з футболу, який проходить у США, Канаді та Мексиці. Про це повідомляє «Главком».
1/16 фіналу Чемпіонату світу
- Німеччина – Парагвай
- Франція – Швеція
- Південна Африка – Канада
- Нідерланди – Марокко
- США – Боснія та Герцеговина
- Бразилія – Японія
- Кот-д'Івуар – Норвегія
- Аргентина – Кабо-Верде
- Австралія – Єгипет
Перший поєдинок 1/16 фіналу мундіалю буде зіграний у неділю, 28 червня. У ньому зіграють Канада та Південна Африка. Зустріч відбудеться в Інглвуді (США). Початок гри о 22:00 за київським часом.
Чемпіонат світу проходить у США, Канаді та Мексиці. Турнір, у якому вперше беруть участь 48 команд, завершиться 19 липня.
Нагадаємо, команди квартету I (Франція, Норвегія, Сенегал та Ірак) завершили боротьбу на груповому етапі Чемпіонату світу з футболу.
Як повідомлялося, збірна Кабо-Верде встановила унікальне досягнення на чемпіонатах світу з футболу, ставши країною з найменшим населенням серед тих, які виходили у плейоф чемпіонатів світу з футболу.
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