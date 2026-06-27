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Визначилися дев'ять пар 1/16 фіналу Чемпіонату світу з футболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Визначилися дев'ять пар 1/16 фіналу Чемпіонату світу з футболу
Чемпіонат світу з футболу набирає обертів
фото: Getty Images

Перша гра 1/16 фіналу світової першості буде зіграна у неділю, 28 червня

Стали відомі дев'ять пар 1/16 фіналу Чемпіонату світу з футболу, який проходить у США, Канаді та Мексиці. Про це повідомляє «Главком».

1/16 фіналу Чемпіонату світу

  • Німеччина – Парагвай
  • Франція – Швеція
  • Південна Африка – Канада
  • Нідерланди – Марокко
  • США – Боснія та Герцеговина
  • Бразилія – Японія
  • Кот-д'Івуар – Норвегія
  • Аргентина – Кабо-Верде
  • Австралія – Єгипет

Перший поєдинок 1/16 фіналу мундіалю буде зіграний у неділю, 28 червня. У ньому зіграють Канада та Південна Африка. Зустріч відбудеться в Інглвуді (США). Початок гри о 22:00 за київським часом.

Чемпіонат світу проходить у США, Канаді та Мексиці. Турнір, у якому вперше беруть участь 48 команд, завершиться 19 липня. 

Нагадаємо, команди квартету I (Франція, Норвегія, Сенегал та Ірак) завершили боротьбу на груповому етапі Чемпіонату світу з футболу. 

Як повідомлялося, збірна Кабо-Верде встановила унікальне досягнення на чемпіонатах світу з футболу, ставши країною з найменшим населенням серед тих, які виходили у плейоф чемпіонатів світу з футболу.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026 чемпіонат світу

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