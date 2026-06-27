Визначилися дев'ять пар 1/16 фіналу Чемпіонату світу з футболу

Перша гра 1/16 фіналу світової першості буде зіграна у неділю, 28 червня

Стали відомі дев'ять пар 1/16 фіналу Чемпіонату світу з футболу, який проходить у США, Канаді та Мексиці. Про це повідомляє «Главком».

1/16 фіналу Чемпіонату світу

Німеччина – Парагвай

Франція – Швеція

Південна Африка – Канада

Нідерланди – Марокко

США – Боснія та Герцеговина

Бразилія – Японія

Кот-д'Івуар – Норвегія

Аргентина – Кабо-Верде

Австралія – Єгипет

Перший поєдинок 1/16 фіналу мундіалю буде зіграний у неділю, 28 червня. У ньому зіграють Канада та Південна Африка. Зустріч відбудеться в Інглвуді (США). Початок гри о 22:00 за київським часом.

Чемпіонат світу проходить у США, Канаді та Мексиці. Турнір, у якому вперше беруть участь 48 команд, завершиться 19 липня.

Нагадаємо, команди квартету I (Франція, Норвегія, Сенегал та Ірак) завершили боротьбу на груповому етапі Чемпіонату світу з футболу.

Як повідомлялося, збірна Кабо-Верде встановила унікальне досягнення на чемпіонатах світу з футболу, ставши країною з найменшим населенням серед тих, які виходили у плейоф чемпіонатів світу з футболу.