«Харків» розгромив «Зорю» у дводенному матчі Прем'єр-ліги

Майже весь другий тайм командам довелося грати наступного дня

Луганська «Зоря» програла «Харкову» (0:3) у 4-му турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Поєдинок розпочався у неділю ввечері, а через серію повітряних тривог суперники змушені були вийти на поле ще й в обідню пору понеділка. На той час підопічні Младена Бартуловіча вже вели в рахунку. На 14-й хвилині Ітодо втік на побачення з Рибаком і холоднокровно переграв кіпера.

До перерви харків'яни змарнували ще кілька нагод. Удар головою Парако парирував воротар, а Гаджиєв відправив м'яч повз ворота. Зате спроби луганців Будківського та Нестеренка нівелював кіпер «Харкова».

Після відновлення зустрічі команда Бартуловіча подвоїла перевагу. Гострота прийшла з правого флангу. Гаджиєв від лінії поля прострілив у центр штрафного, де Забергджа хитнув оборонця і потужним ударом «прошив» Рибака.

Невдовзі рахунок став розгромним. Після перехоплення у центрі поля Парако прокинув уперед на Рашицю, а той віддав під удар тому же Забергджі. Косовар момент упевнено реалізував.

Найбільш небезпечним епізодом у фінальні півгодини протистояння стала чергова повітряна тривога. Тривала вона, однак, недовго. Тож команди в спокійному темпі дограли матч.

Завдяки перемозі «Харків» наздогнав «Зорю» у турнірній таблиці УПЛ. Тепер обидва колективи мають по шість очок і розташувалися на шостому-сьомому місцях. У наступному турі команда Бартуловіча протистоятиме київській «Оболоні», а луганці зустрінуться з рівненським «Вересом».

Українська Прем'єр-ліга. Четвертий тур

«Зоря» – «Харків» – 0:3

Голи: Ітодо, 14, Забергджа, 54, 65

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До слова, черкаський ЛНЗ програв семигодинний поєдинок «Вересу» в Прем'єр-лізі. Недільний матч розпочався о 15:30, а завершився після 22-ї години. Переможний м'яч забив оборонець Чечер.

Нагадаємо, кам'янець-подільський «Епіцентр» впевнено переграв «Кудрівку» в УПЛ. Форвард Сидун оформив дубль. Натомість хавбек Козак віддав три результативні передачі.