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Скандал в АПЛ: команда-новачок ліги отримала штраф на £300 тисяч

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Скандал в АПЛ: команда-новачок ліги отримала штраф на £300 тисяч
Фанати «Галл Сіті» стали причиною накладання штрафа для своєї команди
фото: SWpix.com

Фанати «Галл Сіті» вигукували образливі кричалки на матчі проти «Челсі»

Англійська футбольна асоціація оштрафувала «Галл Сіті» на 30 тисяч фунтів стерлінгів за дискримінаційні кричалки вболівальників під час матчу Кубка Англії проти «Челсі» у лютому, коли команда зазнала розгромної поразки з рахунком 0:4. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Інцидент стався на стадіоні MKM під час першого тайму. Частина домашніх уболівальників виконувала образливу кричалку з гомофобним підтекстом. Через гучномовці стадіону кілька разів закликали фанатів припинити її, а на екранах з'являлися відповідні попередження. Вболівальникам також нагадували, що їхні дії фіксують камери відеоспостереження. У другому таймі організатори зробили ще одне оголошення, повідомивши, що щодо порушників уже вживаються заходи. Зокрема, трьох людей заарештували за підозрою в участі в гомофобних вигуках.

Але Англійська футбольна асоціація визнала, що клуб не зміг належним чином запобігти використанню його вболівальниками образливих висловлювань, пов'язаних із сексуальною орієнтацією. «Галл Сіті» визнав висунуті звинувачення та погодився з призначеним штрафом.

Клуб також повідомив, що троє вболівальників, причетних до інциденту, отримали заборону на відвідування матчів щонайменше на три роки. «Галл Сіті рішуче засуджує образливі та недоречні висловлювання, використані відповідальними вболівальниками. Кричалка, про яку йдеться, визнана гомофобною образою, а її використання може розглядатися як злочин на ґрунті ненависті», – заявили в клубі. У «Галл Сіті» також попередили, що за повторне використання подібних кричалок уболівальникам загрожують арешт і кримінальне переслідування.

Цікаво, що просто зараз «Галл Сіті» грає саме з «Челсі» на виїзді в рамках Прем'єр-ліги. Клуб закликав своїх фанатів не повторювати поведінку лютневого матчу та наголосив, що дискримінація будь-якого виду є неприпустимою.

Нагадаємо, що УЄФА оштрафував «Шахтар» на чималу суму за поведінку уболівальників під час матчів Ліги конференцій у минулому сезоні

Теги: штраф НОВИНИ ФУТБОЛУ АПЛ

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