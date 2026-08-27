Відбулося жеребкування 1/16 фіналу Кубка України з футболу
У церемонії жеребкування взяли участь колишній капітан збірної України Головко та журналіст Співаковський
Сьогодні, 27 серпня, у столичному Будинку футболу відбулося жеребкування 1/16 фіналу Кубка України. Про це повідомляє «Главком».
У 1/16 фіналу беруть участь 28 переможців 1/32 фіналу та чотири українські представники в єврокубках: «Шахтар» (Донецьк), «Динамо» (Київ), «Полісся» (Житомир) та ЛНЗ (Черкаси).
У церемонії жеребкування взяли участь колишній капітан збірної України Олександр Головко та спортивний журналіст Михайло Співаковський.
Кубок України 2026/2027. 1/16 фіналу
- «Агробізнес» (Волочиськ) – «Лівий Берег» (Київ)
- «Колос» (Ковалівка) – «Карпати» (Львів)
- «Нива» (Вінниця) – «Динамо» (Київ)
- «Прикарпаття-Благо» (Івано-Франківськ) – «Харків» (Харків)
- «Новий Розділ» (Новий Розділ) – «Агротех» (Тишківка)
- «Фенікс-Маріуполь» (Маріуполь) – «Зоря» (Луганськ)
- «Маяк» (Сарни) – «Базис» (Кочубіївка)
- «Пробій» (Городенка) – «Олександрія» (Олександрія)
- «Тростянець» (Суми) – «Чернігів» (Чернігів)
- «Вікторія» (Суми) – «Металіст» (Харків)
- «Олімпія» (Савинці) – «Кривбас» (Кривий Ріг)
- «Буковина» (Чернівці) – ЛНЗ (Черкаси)
- «Карбон» (Черкаси) – «Епіцентр» (Кам’янець-Подільський)
- «Куликів-Білка» (Куликів) – «Верес» (Рівне)
- «Полісся» (Житомир) – «Кудрівка» (Кудрівка)
- «Вільхівці» (ЗО) – «Шахтар» (Донецьк)
Матчі 1/16 фіналу відбудуться 8-14 вересня.
Нагадаємо, що молодіжна команда «Шахтаря» поступилась київському «Динамо» з рахунком 1:2, а наприкінці матчу між футболістами та працівниками тренерських штабів виникла штовханина.
Як повідомлялося, «гірники» продовжили співпрацю з захисником збірної України Валерієм Бондарем.
Нова угода між 27-річним футболістом та чемпіоном України розрахована до 31 липня 2031 року.
Валерій Бондар є вихованцем донецького клубу, пройшов його молодіжну структуру та вже понад 7 років захищає кольори основної команди. За цей час він успів провести 190 матчів на клубному рівні, а також відзначився шістьмома забитими м'ячами та трьома гольовими передачами.
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