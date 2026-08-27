Відбулося жеребкування 1/16 фіналу Кубка України з футболу

У церемонії жеребкування взяли участь колишній капітан збірної України Головко та журналіст Співаковський

Сьогодні, 27 серпня, у столичному Будинку футболу відбулося жеребкування 1/16 фіналу Кубка України. Про це повідомляє «Главком».

У 1/16 фіналу беруть участь 28 переможців 1/32 фіналу та чотири українські представники в єврокубках: «Шахтар» (Донецьк), «Динамо» (Київ), «Полісся» (Житомир) та ЛНЗ (Черкаси).

У церемонії жеребкування взяли участь колишній капітан збірної України Олександр Головко та спортивний журналіст Михайло Співаковський.

Кубок України 2026/2027. 1/16 фіналу

«Агробізнес» (Волочиськ) – «Лівий Берег» (Київ)

«Колос» (Ковалівка) – «Карпати» (Львів)

«Нива» (Вінниця) – «Динамо» (Київ)

«Прикарпаття-Благо» (Івано-Франківськ) – «Харків» (Харків)

«Новий Розділ» (Новий Розділ) – «Агротех» (Тишківка)

«Фенікс-Маріуполь» (Маріуполь) – «Зоря» (Луганськ)

«Маяк» (Сарни) – «Базис» (Кочубіївка)

«Пробій» (Городенка) – «Олександрія» (Олександрія)

«Тростянець» (Суми) – «Чернігів» (Чернігів)

«Вікторія» (Суми) – «Металіст» (Харків)

«Олімпія» (Савинці) – «Кривбас» (Кривий Ріг)

«Буковина» (Чернівці) – ЛНЗ (Черкаси)

«Карбон» (Черкаси) – «Епіцентр» (Кам’янець-Подільський)

«Куликів-Білка» (Куликів) – «Верес» (Рівне)

«Полісся» (Житомир) – «Кудрівка» (Кудрівка)

«Вільхівці» (ЗО) – «Шахтар» (Донецьк)

Матчі 1/16 фіналу відбудуться 8-14 вересня.

Нагадаємо, що молодіжна команда «Шахтаря» поступилась київському «Динамо» з рахунком 1:2, а наприкінці матчу між футболістами та працівниками тренерських штабів виникла штовханина.

Як повідомлялося, «гірники» продовжили співпрацю з захисником збірної України Валерієм Бондарем.

Нова угода між 27-річним футболістом та чемпіоном України розрахована до 31 липня 2031 року.

Валерій Бондар є вихованцем донецького клубу, пройшов його молодіжну структуру та вже понад 7 років захищає кольори основної команди. За цей час він успів провести 190 матчів на клубному рівні, а також відзначився шістьмома забитими м'ячами та трьома гольовими передачами.