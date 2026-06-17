«Динамо» дізналося потенційного суперника у другому раунді кваліфікації Ліги Європи

На «Динамо» у разі перемоги над «Університатею» чекає протистояння з грецьким ПАОКом

Матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи будуть зіграні 23 та 30 липня

У середу, 17 червня, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Про це повідомляє «Главком».

На «Динамо» у разі перемоги над «Університатею» з румунського Клужа чекає протистояння з грецьким ПАОКом.

Матчі другого кваліфікаційного раунду будуть зіграні 23 та 30 липня.

Матчі кваліфікації першого раунду пройдуть 9 та 16 липня. Перший матч «Динамо» проведе умовно вдома, а матч-відповідь – на виїзді.

Нагадаємо, київське «Динамо» визначилося з ареною для проведення номінально домашніх матчів у єврокубковому сезоні 2026/27. Свої міжнародні поєдинки команда проводитиме на стадіоні «Арена Люблін» у польському Любліні.

Свої міжнародні поєдинки команда проводитиме на стадіоні «Арена Люблін» у польському Любліні.

Цей стадіон уже добре знайомий «біло-синім». У сезоні 2024/25 саме тут динамівці приймали суперників у кваліфікації Ліги чемпіонів, зігравши матчі проти сербського «Партизана», шотландського «Рейнджерс» та австрійського «РБ Зальцбург».

Також «Арена Люблін» була домашнім майданчиком команди під час єврокубкової кампанії сезону 2025/26, коли «Динамо» зустрічалося з мальтійським «Хамрун Спартанс», кіпрським «Пафосом» у кваліфікації Ліги чемпіонів, з ізраїльським «Маккабі» Тель-Авів у кваліфікації Ліги Європи, а також проводило матчі основного етапу Ліги конференцій.