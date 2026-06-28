На Чемпіонаті світу 2026 визначилися всі учасники плейоф: відомі пари 1/16 фіналу турніру

На Мундіалі розпочинаються матчі на виліт

У боротьбі за Кубок світу залишилися 32 команди

У ніч проти неділі, 28 червня, на Чемпіонаті світу 2026 завершився груповий етап. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт ФІФА.

За підсумками трьох турів у 12-ти групах визначилися 32 учасники 1/16 фіналу турніру. До цієї когорти потрапили всі господарі цьогорічного Мундіалю – національні команди США, Канади та Мексики. Також у перегонах за трофеєм залишаються чинні чемпіони планети з Аргентини.

Пари 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026

Плейоф турніру візьме старт у неділю, 28 червня, ввечері. Збірна Південної Африки в американському Інглвуді зустрінеться з Канадою. Завершиться стадія 1/16 фіналу в ніч на 4 липня матчем, у якому національна команда Колумбії протистоятиме Гані.

Південна Африка – Канада

Бразилія – Японія

Німеччина – Парагвай

Нідерланди – Марокко

Кот-д'Івуар – Норвегія

Франція – Швеція

Мексика – Еквадор

Англія – ДР Конго

Бельгія – Сенегал

США – Боснія і Герцеговина

Іспанія – Австрія

Португалія – Хорватія

Швейцарія – Алжир

Австралія – Єгипет

Аргентина – Кабо-Верде

Колумбія – Гана

Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

(початок матчів вказано за київським часом)

До слова, керманич збірної Франції Дідьє Дешам встановив рекорд чемпіонатів світу за кількістю перемог. Тепер в активі фахівця 17 звитяг на турнірі. Він перевершив німця Гельмута Шьона.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери дозволили росіянам приїхати на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.