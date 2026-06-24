Німецький гравець пообіцяв кардинально змінити зовнішність у разі тріумфу на Чемпіонаті світу

Німецький футболіст став не першим на цьому мундіалі, хто готовий піти на радикальну зміну зачісок

Джеймі Левеллінг налаштований повторити образ одного з легендарних футболістів

Нападник збірної Німеччини та «Штутгарта» Джеймі Левелінг пообіцяв зробити легендарну зачіску бразильця Роналдо з Чемпіонату світу 2002, якщо німецька команда здобуде трофей. Про це повідомляє «Главком».

Жарт, який дійшов до Роналдо

Усе почалося з того, що Левелінг показав у своєму Instagram згенероване штучним інтелектом фото, на якому був зображений із знаменитим трикутним чубчиком Роналдо. Саме ця зачіска стала одним із символів переможного для Бразилії Чемпіонату світу 2002 року.

Неочікувано жарт став популярним у соцмережах і зрештою дійшов до самого Роналдо. Легендарний бразилець оцінив гумор німця та передав йому підписану футболку. Подарунок Левелінгу вручили під час пресконференції через бразильського журналіста. Футболіст зізнався, що був приємно здивований такою реакцією свого кумира. До того ж на цьому Чемпіонаті світу він виступає під дев’ятим номером – тим самим, під яким Роналдо став найкращим бомбардиром мундіалю 2002 року.

Обіцянка для Німеччини

Після отримання подарунка Левелінг зробив публічну заяву. За словами форварда, якщо Німеччина виграє Чемпіонат світу, він обов’язково повторить культову зачіску Роналдо вже в реальному житті. Водночас футболіст наголосив, що попереду на команду чекає ще багато складних матчів, тому говорити про фінал поки зарано.

Збірна Німеччини впевнено розпочала турнір і вже після двох турів гарантувала собі перше місце в групі E та вихід до плейоф. Німці здобули дві перемоги поспіль, зокрема обіграли Кот-д'Івуар з рахунком 2:1.

Однією з головних переваг команди стала сильна лава запасних. Одноклубник Левелінга Деніз Ундав уже відзначився трьома голами та двома результативними передачами після виходів на заміну. Попереду на Німеччину чекає заключний матч групового етапу проти Еквадору. Незважаючи на вже забезпечене місце в плейоф, команда налаштована завершити груповий раунд без втрати очок і продовжити боротьбу за п’ятий титул чемпіона світу.

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Нагадаємо, що гравець збірної Іспанії здивував своєю обіцянкою у разі перемоги на Чемпіонаті світу 2026.