Трамп особисто вдячний. Білий дім виходив на ФІФА щодо зняття бану лідера збірної США

Американці застосували вплив на найвищому рівні для позитивного результату

Адміністрація президента США зверталася до Міжнародної федерації футболу (ФІФА) щодо дискваліфікації форварда американської збірної Фоларіна Балогуна. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на журналіста Бена Джейкобса.

Білий дім нібито просив президента ФІФА Джанні Інфантіно вплинути на перегляд червоної картки нападника. Водночас в організації заперечують вплив американської влади на рішення дисциплінарного комітету. Там наполягають на незалежності органу.

Балогун заробив вилучення і автоматичну дискваліфікацію на один матч у протистоянні 1/16 фіналу Кубка світу з Боснією і Герцеговиною (2:0). Він наступив на гомілкостоп супернику та отримав пряму червону після втручання VAR. Форвард повинен був пропустити матч 1/8 фіналу Мундіалю-2026 проти збірної Бельгії.

Зрештою, ФІФА призупинила дискваліфікацію Балогуна. Натомість нападнику призначили випробувальний термін на рік. Президент США Дональд Трамп подякував за таке рішення: «Спасибі, що скасували величезну несправедливість».

Пари 1/8 фіналу ЧС-2026

Стадія стартувала 4 липня. Першим поєдинком став матч між канадцями та збірною Марокко. Атлаські леви оформили розгромну перемогу (3:0). Закриватимуть цей раунд національні команди Колумбії та Швейцарії 7 липня.

Усі пари 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026:

Парагвай – Франція – 0:1

Канада – Марокко – 0:3

Бразилія – Норвегія

Мексика – Англія

США – Бельгія

Португалія – Іспанія

Аргентина – Єгипет

Швейцарія – Колумбія

Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

(початок матчів вказано за київським часом)

До слова, збірна Еквадору залишилася без головного тренера після вильоту з ЧС-2026. Себастьян Беккасесе пішов із посади після поразки від Мексики (0:2). Він попрацював із національною командою два роки.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.